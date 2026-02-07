Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo odmawia gry w barwach saudyjskiego Al-Nassr z powodu problemów finansowych tego klubu, a także braku inwestycji w piłkarskie rozgrywki w Arabii Saudyjskiej ze strony Państwowego Funduszu Inwestycyjnego.
Jak przekazały portugalskim mediom osoby z bliskiego otoczenia piłkarza, Ronaldo nie zamierza w najbliższym czasie występować w barwach Al-Nassr.
Lizbońska gazeta „A Bola” odnotowała, że Ronaldo nie pojawił się nawet w kadrze meczowej spotkania ligowego, który Al-Nassr wygrał 2:0 z Al-Ittihad. Pod nieobecność Portugalczyka gospodarze zwyciężyli jednak dzięki golom zdobytym w ostatnich minutach meczu przez Sadio Mane i Angelo Gabriela.
Okrzyki na cześć Portugalczyka
Na stołecznym stadionie Al-Nassr wielokrotnie kibice wznosili okrzyki na cześć Cristiano Ronaldo, co dziennik „A Bola” odebrał jako poparcie saudyjskiej opinii publicznej dla bojkotu prowadzonego od 2 lutego przez Portugalczyka.
Ronaldo nie wystąpił 2 lutego w wyjazdowym meczu przeciwko Al-Riyadh. Jego ekipa, która obecnie zajmuje drugie miejsce w lidze tracąc do lidera Al-Hilal dwa punkty, zwyciężyła 1:0 po bramce Senegalczyka Mane.
Według ustaleń lizbońskiej telewizji SIC, jednym z powodów bojkotu prowadzonego przez Ronaldo są opóźnienia w wypłacie pensji przez Al-Nassr, a także mniejsze inwestycje saudyjskiego Państwowego Funduszu Inwestycyjnego (PIF) w ten klub.
Zdaniem stacji problemy PIF wynikają ze spadających na światowych rynkach cen ropy naftowej, na której opiera się gospodarka Arabii Saudyjskiej.
Media odnotowują, że w związku z problemami finansowymi saudyjski rząd planuje sprzedać cztery kluby: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad oraz Al-Ahli.
Trofea Cristiano Ronaldo
Ronaldo, który 5 lutego skończył 41 lat, występuje w reprezentacji Portugalii od 2003 roku. Wraz z nią sięgnął po największe trofea w jej historii – mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy, odpowiednio w 2016 i 2004 r., a także wygrał dwie edycje Ligi Narodów, w 2019 i 2025.
Laureat pięciu Złotych Piłek, tytułu dla najlepszego piłkarza globu, w dalszym ciągu bije rekordy pod względem goli zdobywanych w reprezentacji Portugalii. Ma ich już na koncie 143.
Grający od 2023 r. w saudyjskim Al-Nassr Portugalczyk, który jest związany kontraktem z tym klubem do czerwca 2027, rozpoczynał karierę w dorosłej piłce w szeregach Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn.
