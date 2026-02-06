Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo. - Ogłaszam Zimowe Igrzyska XXV Olimpiady za otwarte - oświadczył podczas ceremonii na mediolańskim stadionie San Siro. Z kolei narciarze alpejscy Alberto Tomba, Deborah Compagnoni i Sofia Goggia zapalili znicze zimowych igrzysk olimpijskich. Jak polscy sportowcy zaprezentowali się w defiladzie uczestników? „Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami!” - napisano na profilu Kancelarii Prezydenta. Polskich zawodników oklaskiwał na miejscu właśnie prezydent Karol Nawrocki.
Włochy po raz trzeci będą gospodarzem zimowych igrzysk. Poprzednio organizowały je w 1956 roku w Cortinie d’Ampezzo oraz w 2006 w Turynie.
W igrzyskach weźmie udział 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi. Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa.
Ostatnie medale zostaną rozdane 22 lutego.
Mistrzowie olimpijscy Tomba i Compagnoni zapalili znicz pod Łukiem Pokoju w Mediolanie, natomiast na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo uczyniła to Goggia.
Polacy w defiladzie
Polscy sportowcy wzięli udział w defiladzie uczestników zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo w czterech miejscach - na mediolańskim stadionie San Siro, gdzie trwa główna uroczystość otwarcia, oraz w Cortinie, Predazzo i Livigno.
Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.
Delegacje poszczególnych państw maszerują w czterech miastach w zależności od miejsca występu zawodników.
W San Siro obecny był prezydent Karol Nawrocki.
Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami!
— napisano na profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X. Załączono nagranie, na którym widzimy, jak głowa państwa oklaskuje polskich zawodników.
Prezydent w tramwaju, symbolu Mediolanu
Prezydent Włoch Sergio Mattarella jadący na stadion San Siro mediolańskim tramwajem 26, prowadzonym przez motocyklistę Valentino Rossiego - to wideo to największa niespodzianka przygotowana w wielkiej tajemnicy na ceremonię inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.
Wcześniej w telewizji RAI zapowiedziano wielką niespodziankę, porównywalną z pojawieniem się brytyjskiej królowej Elżbiety II i Daniela Craiga jako Jamesa Bonda w specjalnym nagraniu, przygotowanym na inaugurację letnich igrzysk w Londynie w 2012 roku.
Podczas gdy brytyjski spektakularny film był pełen rozmachu i brawury, nagranie z udziałem 84-letniego prezydenta Mattarelli w tramwaju - symbolu Mediolanu w sugestywny sposób uderza prostotą i skromnością. Do pojazdu weszli zwykli mieszkańcy miasta. Wśród pasażerów byli też artyści teatru La Scala i sportowcy.
Numer tramwaju - 26 - to nawiązanie do roku igrzysk.
Tramwaj prowadził uwielbiany we Włoszech motocyklista, dziewięciokrotny mistrz świata Valentino Rossi, ubrany w mundur.
Po nadaniu tego krótkiego filmu, nagranego 2 lutego, na stadion San Siro wszedł owacyjnie powitany włoski prezydent.
