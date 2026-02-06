WIDEO, ZDJĘCIA

Zimowe igrzyska oficjalnie otwarte! Włosi przygotowali "niespodziankę" ze swoim prezydentem. Polacy maszerowali w czterech miejscach

  • Sport
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech / autor: PAP/Paweł Skraba
Olimpijska reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech / autor: PAP/Paweł Skraba

Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d’Ampezzo. - Ogłaszam Zimowe Igrzyska XXV Olimpiady za otwarte - oświadczył podczas ceremonii na mediolańskim stadionie San Siro. Z kolei narciarze alpejscy Alberto Tomba, Deborah Compagnoni i Sofia Goggia zapalili znicze zimowych igrzysk olimpijskich. Jak polscy sportowcy zaprezentowali się w defiladzie uczestników? „Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami!” - napisano na profilu Kancelarii Prezydenta. Polskich zawodników oklaskiwał na miejscu właśnie prezydent Karol Nawrocki.

Włochy po raz trzeci będą gospodarzem zimowych igrzysk. Poprzednio organizowały je w 1956 roku w Cortinie d’Ampezzo oraz w 2006 w Turynie.

W igrzyskach weźmie udział 2900 zawodników z 92 krajów i dodatkowo nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi. Powalczą oni o rekordowe 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Polskę będzie reprezentować 60-osobowa ekipa.

Ostatnie medale zostaną rozdane 22 lutego.

Mistrzowie olimpijscy Tomba i Compagnoni zapalili znicz pod Łukiem Pokoju w Mediolanie, natomiast na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo uczyniła to Goggia.

Polacy w defiladzie

Polscy sportowcy wzięli udział w defiladzie uczestników zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo w czterech miejscach - na mediolańskim stadionie San Siro, gdzie trwa główna uroczystość otwarcia, oraz w Cortinie, Predazzo i Livigno.

Na San Siro biało-czerwoną flagę niosła panczenistka Natalia Czerwonka, natomiast w Predazzo, gdzie zaplanowano m.in. skoki narciarskie, ten zaszczyt przypadł trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu Kamilowi Stochowi.

Delegacje poszczególnych państw maszerują w czterech miastach w zależności od miejsca występu zawodników.

W San Siro obecny był prezydent Karol Nawrocki.

Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami!

— napisano na profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X. Załączono nagranie, na którym widzimy, jak głowa państwa oklaskuje polskich zawodników.

Prezydent w tramwaju, symbolu Mediolanu

Prezydent Włoch Sergio Mattarella jadący na stadion San Siro mediolańskim tramwajem 26, prowadzonym przez motocyklistę Valentino Rossiego - to wideo to największa niespodzianka przygotowana w wielkiej tajemnicy na ceremonię inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.

Wcześniej w telewizji RAI zapowiedziano wielką niespodziankę, porównywalną z pojawieniem się brytyjskiej królowej Elżbiety II i Daniela Craiga jako Jamesa Bonda w specjalnym nagraniu, przygotowanym na inaugurację letnich igrzysk w Londynie w 2012 roku.

Podczas gdy brytyjski spektakularny film był pełen rozmachu i brawury, nagranie z udziałem 84-letniego prezydenta Mattarelli w tramwaju - symbolu Mediolanu w sugestywny sposób uderza prostotą i skromnością. Do pojazdu weszli zwykli mieszkańcy miasta. Wśród pasażerów byli też artyści teatru La Scala i sportowcy.

Numer tramwaju - 26 - to nawiązanie do roku igrzysk.

Tramwaj prowadził uwielbiany we Włoszech motocyklista, dziewięciokrotny mistrz świata Valentino Rossi, ubrany w mundur.

Po nadaniu tego krótkiego filmu, nagranego 2 lutego, na stadion San Siro wszedł owacyjnie powitany włoski prezydent.

CZYTAJ TAKŻE:

Olimpijskie medale „z ziemi włoskiej do Polski”. „Szans medalowych mamy aż 14, ale zdobycie choćby i dwóch medali uznam za sukces”

Dziś główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech! Po raz pierwszy w historii jednocześnie zapalą się dwa znicze

Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów

olnk/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych