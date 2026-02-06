„Wygląda na to, że ktoś powiesił rosyjską flagę obok wyjścia czeskich hokeistów z szatni, przed Vance’em i Rubio” - poinformował na X czeski reporter sportowy Robert Rampa na portalu X. Flaga pojawiła się podczas Zimowych Igrzysk Olimpisjkich we Włoszech, meczu hokeja na lodzie kobieta USA-Czechy. Stany Zjednoczone zwyciężyły 5:1.
Do zdarzenia doszło podczas meczu kobiecego hokeja na lodzie. Mierzyły się kadry USA i Czech (5:1).
Wygląda na to, że ktoś powiesił rosyjską flagę obok wyjścia czeskich hokeistów z szatni, przed Vance’em i Rubio
— napisał czeski reporter sportowy Robert Rampa na portalu X.
Flaga zniknęła po kilku minutach
Flaga wisiała zaledwie kilka minut, zanim menedżer turnieju próbował ją zdjąć – mężczyzna schował flagę do kieszeni i kontynuował oglądanie meczu
— poinformowała Nexta.
Reakcja organizatorów i federacji hokejowej była szybka, ale całe wydarzenie nie było dla nas miłe
— przekazała Tereza Sadilova, menedżer czeskiej drużyny.
Sportowcy z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi zostali wykluczeni z wszelkich międzynarodowych imprez sportowych, dlatego nie mogą startować podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Związane jest to oczywiście z rosyjską inwazją na Ukrainę.
Adam Bąkowski/X/TVP Sport
