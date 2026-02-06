Dziś o godzinie 20 na stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech. Polscy sportowcy rozpoczną rywalizacją już dzisiaj. Wystąpią w łyżwiarstwie figurowym.
Pierwsze takie igrzyska
Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk oficjalnie organizują je dwa miasta: Mediolan w regionie Lombardia i Cortina d’Ampezzo w Wenecji Euganejskiej. Tam także odbędzie się w dziś wieczorem ceremonia otwarcia. Obu miastom przyznano organizację 25. edycji zimowej olimpiady w czerwcu 2019 roku.
Przywódcy państw i monarchowie na ceremonii otwarcia
Oczy świata zwrócone będą jednak przede wszystkim na słynny stadion San Siro, gdzie w lożach honorowych zasiądzie 15 prezydentów, wśród nich Karol Nawrocki, oraz szefowie rządów. Będą także liczni przedstawiciele rodów królewskich i książęcych. Przybędzie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres. Na czele amerykańskiej delegacji stoją wiceprezydent J.D. Vance, który przyleciał do Włoch z żoną Ushą i dziećmi, a także sekretarz stanu Marco Rubio.
Nieobecność Emmanuela Macrona i polityczne spekulacje
W przeddzień ceremonii poinformowano, że nie przybędzie prezydent Francji Emmanuel Macron, przywódca kraju-gospodarza następnych zimowych igrzysk w 2030 roku. Strona francuska wytłumaczyła to innymi zobowiązaniami szefa państwa. Wcześniej włoska prasa spekulowała, że Macron po niedawnych napięciach z Donaldem Trumpem nie chce usiąść obok wiceprezydenta USA, co przewidywał protokół.
Gwiazdy muzyki na ceremonii otwarcia
Podczas inauguracji na San Siro wystąpi amerykańska piosenkarka Mariah Carey. Już wiadomo po próbach na stadionie, że zaśpiewa m.in. włoski szlagier wszech czasów „Nel blu dipinto di blu”, znany też pod tytułem „Volare”. Wystąpi także gwiazda włoskiej piosenki Laura Pausini oraz znany aktor filmowy Pierfrancesco Favino. Oczekiwana jest również znana na całym świecie mezzosopranistka Cecilia Bartoli.
Jednak kontrowersje wywołała zapowiedź obecności na scenie popularnego rapera Ghalego, mediolańczyka urodzonego w rodzinie tunezyjskich imigrantów. Gest ten został zinterpretowany jako symbol różnorodności kultur i inkluzywności oraz idea niesienia zgody, która ma być tematem całego spektaklu.
Ghali znany jest z wyrazistych politycznych poglądów i propalestyńskiego stanowiska. W części włoskich środowisk prawicowych wyrażano nawet obawy, czy nie wykorzysta on globalnej sceny, jaką jest to wydarzenie, do prezentacji swoich przekonań i kontrowersyjnych wypowiedzi. Zaproszenie go ostro skrytykował wicepremier Włoch, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini.
Twórca największych ceremonii olimpijskich świata
Włoscy komentatorzy podkreślają, że gwarantem najwyższego poziomu ceremonii i jej rozmachu, który ma zaskoczyć wszystkich, jest dyrektor kreatywny Marco Balich, twórca największych widowisk na świecie, również olimpijskich.
Nowa forma parady sportowców
Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby zawodnicy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.
Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną olimpijskie znicze, zmagania rozpoczną polscy sportowcy. W drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym zaprezentują się para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa. Konkurencja ta zakończy się 8 lutego.
Dziś bez udziału biało-czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
red/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752478-juz-dzis-polscy-sportowcy-rozpoczna-rywalizacje-na-igrzyskach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.