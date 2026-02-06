Dziś o godzinie 20 na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie rozpocznie się główna ceremonia otwarcia zimowych igrzysk we Włoszech. Jej zwieńczeniem będzie zapalenie - tym razem dwóch - olimpijskich zniczy. Wcześniej zmagania rozpoczną polscy sportowcy - wystąpią w łyżwiarstwie figurowym. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.
Czego możemy się spodziewać?
Główna część ceremonii otwarcia - 58. w historii - odbędzie się na znanym głównie z piłkarskich meczów mediolańskim stadionie San Siro, ale mniejsze uroczystości będą zorganizowane też w Cortinie d’Ampezzo, Livigno i Predazzo.
Spektakl ma celebrować włoską historię, kulturę i tożsamość w nowoczesnym oraz żartobliwym tonie, a także pokazać globalny wpływ tego, z czego Italia słynie najbardziej, czyli mody, designu i kuchni. Podczas podróży przez włoską historię zostaną wspomniane wybitne postaci, m.in. Leonardo da Vinci i Krzysztof Kolumb. Nie zabraknie występów gwiazd estrady, zaprezentują się Andrea Bocelli, Mariah Carey czy Laura Pausini.
Na trybunach zasiądą liczne głowy państw, w tym prezydent RP Karol Nawrocki czy wiceprezydent USA J.D. Vance.
Stoch i Czerwonka polskimi chorążymi
Tradycyjna parada sportowców odbędzie się w niespotykanej dotychczas formie. Delegacje zostaną podzielone, aby zawodnicy, którzy będą rywalizować w Alpach, nie musieli dojeżdżać do Mediolanu. Chorążymi reprezentacji Polski będą skoczek narciarski Kamil Stoch - w Predazzo i panczenistka Natalia Czerwonka - na San Siro.
Dwa znicze
Po raz pierwszy w historii igrzysk jednocześnie zapalą się dwa znicze – jeden przy Arco della Pace (Łuku Pokoju) w Mediolanie, a drugi na Piazza Dibona w Cortinie d’Ampezzo. Według lokalnych mediów głównymi kandydatami do tej prestiżowej roli są włoscy mistrzowie olimpijscy w narciarstwie alpejskim - Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.
Pierwsze zmagania Polaków
Zanim impreza zostanie oficjalnie otwarta i zapłoną olimpijskie znicze, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną polscy sportowcy. W drużynowej rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym zaprezentują się para taneczna Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak oraz solistka Jekaterina Kurakowa. Konkurencja ta zakończy się w niedzielę.
W piątek bez udziału biało-czerwonych kontynuowane będą zmagania drużyn mieszanych w curlingu oraz faza grupowa turnieju w hokeju na lodzie kobiet. Francuzki zagrają z Japonkami, a Czeszki ze Szwajcarkami.
Do 22 lutego rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie tylko w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
