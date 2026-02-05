Rozpoczynające się oficjalnie jutro zimowe igrzyska olimpijskie będą już trzecią edycją tego wydarzenia we Włoszech. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów, w tym 60-osobowa polska ekipa, oraz pojedynczy zawodnicy z Rosji i Białorusi jako sportowcy neutralni.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w liczbach:
1 – nowa dyscyplina - skialpinizm, nazywany też narciarstwem wysokogórskim bądź w skrócie „skimo”, czyli połączenie biegów narciarskich i narciarstwa alpejskiego to jedyna nowa dyscyplina dodana do programu zimowych igrzysk;
2 – Milo i Tina to dwie maskotki; ich imiona pochodzą od miast-gospodarzy: Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo;
3 – złote medale olimpijskie ma w dorobku skoczek narciarski Kamil Stoch;
4 – strefy, w których rozgrywane będą zawody sportowe: Mediolan, Cortina d’Ampezzo (z Anrterselvą), Valtellina (z Livigno i Bormio) oraz Val di Fiemme (z Predazzo i Tesero);
6 – liczba olimpijskich występów Kamila Stocha łącznie z tegorocznymi;
8 – złotych medali zimowych igrzysk wywalczyła trójka sportowców z Norwegii: biegacze narciarscy Marit Bjoergen i Bjoern Daehlie oraz biathlonista Ole Einar Bjoerndalen;
12 - liczba dyscyplin, w których wystąpią reprezentanci Polski;
20 – po 20 latach i imprezy w Turynie zimowe igrzyska wracają do Włoch, w Alpy, do tradycyjnego regionu sportów zimowych;
23 - medale wywalczyli do tej pory polscy sportowcy w zimowych igrzyskach;
25 - edycja zimowych igrzysk w historii;
47 – liczba głosów, jakie otrzymała włoska kandydatura w głosowaniu członków MKOl wybierających gospodarza tegorocznych igrzysk; 34 osoby opowiedziało się za propozycję szwedzką (Sztokholm i Aare);
60 - osób liczy oficjalnie olimpijska reprezentacja Polski;
70 – lat mija od poprzednich igrzysk w Cortinie i pierwszego w historii polskiego medalu w zimowej olimpiadzie, zdobytego w kombinacji norweskiej przez Franciszka Gąsienicę-Gronia;
92 – reprezentanci tylu krajów wezmą udział w igrzyskach, a dodatkowo wystąpią nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi;
116 – rekordowa liczba konkurencji w olimpijskim programie; 54 męskie, 50 kobiecych i 12 mieszanych;
377 – mobilnych domków tworzy wioskę olimpijską w Cortinie, która może pomieścić 1400 osób;
400 – kilometrów dzieli dwa główne olimpijskie ośrodku i miasta-gospodarze miejsca - Mediolan i Cortinę d’Ampezzo; czyni to z tegorocznych najbardziej rozproszone igrzyska w historii;
506 – gramów ważny według organizatorów złoty medal, w którym jest sześć gramów czystego złota;
2030 - za cztery lata kolejne igrzyska odbędą się w Alpach Francuskich
2900 – łączna liczba uczestniczących sportowców;
3000 – liczba testów antydopingowych, jakie zostaną przeprowadzone podczas igrzysk;
6000 – policjantów i przedstawicieli innych służb czuwać będzie nad bezpiecznym przebiegiem imprezy;
12000 – kilometrów pokona wzniecony w starożytnej Olimpii ogień we włoskiej części sztafety, która będzie miała finał w Mediolanie;
75000 – miejsc oferuje znany piłkarski stadion San Siro im. Giuseppe Meazzy w Mediolanie, gdzie w piątek o godz. 20 rozpocznie się ceremonia otwarcie igrzysk.
W rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina weźmie udział około 2900 sportowców z 92 narodowych komitetów. Debiutantami w zimowej rywalizacji będą przedstawiciele trzech państw: Beninu, Gwinei Bissau i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
W porównaniu z IO Pekin 2022 zabraknie sportowców z siedmiu państw: wykluczonych z powodu wojny na Ukrainie: Rosji i Białorusi oraz Samoa Amerykańskiego, Ghany, Peru, Timoru Wschodniego i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.
Najmniejsze delegacje, tylko z jednym przedstawicielem, wystawiło 16 państw.
To:
• Benin - alpejczyk Nathan Tchibozo,
• Boliwia - narciarz biegowy Timo Juhani Groenlund (ma także fińskie obywatelstwo),
• Ekwador - narciarz biegowy 46-letni Klaus Jungbluth Rodriguez (był także w Pjongczangu w 2018 r.),
• Erytrea - alpejczyk Shannon-Ogbnai Abeda (ma także obywatelstwo USA i Kanady),
• Gwinea-Bissau - alpejczyk Winston Tang,
• Kolumbia - narciarz biegowy Fredrik Fodstad,
• Malezja - alpejka Aruwin binti Salehhuddin,
• Malta - narciarka biegowa Jenny Axisa Eriksen (ma korzenie norweskie),
• Monako – alpejczyk Arnaud Alessandria,
• Nigeria - narciarz biegowy Samuel Ikpefan,
• Pakistan - alpejczyk Muhammad Karim,
• Portoryko - skeletonistka Kellie Delka (urodzona w Teksasie, ma także obywatelstwo USA),
• San Marino - alpejczyk Rafael Mini,
• Singapur - alpejczyk Faiz Basha,
• Urugwaj - alpejczyk Nicolas Pirozzi (ma także obywatelstwo Chile)
• Wenezuela - narciarz biegowy Nicolas Claveau-Laviolette.
Status indywidualnego sportowca neutralnego otrzymało 20 osób - to przedstawiciele dwóch krajów wykluczonych z udziału z powodu wojny w Ukrainie. MKOl ustalił w grudniu 2023 roku warunki ich kwalifikacji, a jednym z wymogów było niepopieranie agresji wojskowej na Ukrainę.
Ceremonia otwarcia igrzysk
Czternaścioro prezydentów, dziewięcioro premierów i ośmioro przedstawicieli rodzin królewskich i książęcych ma wziąć jutro udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina na mediolańskim stadionie San Siro - podają włoskie media w przeddzień ceremonii. Obecny będzie także prezydent RP Karol Nawrocki.
• Do Mediolanu przybyli już m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, którzy będą stali na czele amerykańskiej delegacji podczas otwarcia XXV zimowych igrzysk.
• Dziennik „La Repubblica” poinformował, że - jak już potwierdzono - w tej uroczystości weźmie udział prezydent Włoch Sergio Mattarella jako gospodarz wydarzenia, a także prezydenci: Polski - Karol Nawrocki, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier, Albanii - Bajram Begaj, Węgier - Tamas Sulyok, Czech - Petr Pavel, Słowacji - Peter Pellegrini, Bośni i Hercegowiny - Lidija Bradara, Słowenii - Natasza Pirc Musar, Bułgarii - Iliana Jotowa, Estonii - Alar Karis, Łotwy - Edgars Rinkeviczs, Finlandii - Alexander Stubb, Szwajcarii - Guy Parmelin i Gruzji - Micheil Kawelaszwili.
• Obecni będą premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Serbii - Djuro Macut, Grecji - Kyriakos Micotakis, Holandii - Dick Schoof, Finlandii - Petteri Orpo, Litwy - Inga Ruginiene, Łotwy - Evika Silina, Estonii - Kristen Michal oraz kanclerz Austrii Christian Stocker.
• Przybędzie także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
• Zapowiedziano obecność koronowanych głów z Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Monako, Luksemburga, Kataru i Tajlandii.
Kolacja z Kirsty Coventry
Większość uczestników jutrzejszej ceremonii weźmie udział dziś w kolacji w miejskim ośrodku kultury Fabbrica del Vapore z prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
Rejon ten został zakwalifikowany jako czerwona strefa, w której obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Podobnie będzie jutro wokół stadionu San Siro, dokąd zostanie wysłanych 4 tys. policjantów i karabinierów.
Jak zaznaczyła „La Repubblica”, nadal pod znakiem zapytania stoi obecność prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wcześniej media informowały, że przywódca państwa, które będzie gospodarzem następnych zimowych igrzysk w 2030 r., nie chce usiąść koło wiceprezydenta Vance’a, co przewiduje protokół. Miejsca przyznano im obok siebie, ponieważ w USA odbędą się kolejne igrzyska, w 2034 r.
