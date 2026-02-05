Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów

  • Sport
Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach / autor: PAP/EPA/
Igrzyska 2026, czyli włoska impreza w liczbach / autor: PAP/EPA/

Rozpoczynające się oficjalnie jutro zimowe igrzyska olimpijskie będą już trzecią edycją tego wydarzenia we Włoszech. O rekordowe 116 kompletów medali walczyć będzie 2900 reprezentantów 92 krajów, w tym 60-osobowa polska ekipa, oraz pojedynczy zawodnicy z Rosji i Białorusi jako sportowcy neutralni.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w liczbach:

1 – nowa dyscyplina - skialpinizm, nazywany też narciarstwem wysokogórskim bądź w skrócie „skimo”, czyli połączenie biegów narciarskich i narciarstwa alpejskiego to jedyna nowa dyscyplina dodana do programu zimowych igrzysk;

2 – Milo i Tina to dwie maskotki; ich imiona pochodzą od miast-gospodarzy: Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo;

3 – złote medale olimpijskie ma w dorobku skoczek narciarski Kamil Stoch;

4 – strefy, w których rozgrywane będą zawody sportowe: Mediolan, Cortina d’Ampezzo (z Anrterselvą), Valtellina (z Livigno i Bormio) oraz Val di Fiemme (z Predazzo i Tesero);

6 – liczba olimpijskich występów Kamila Stocha łącznie z tegorocznymi;

8 – złotych medali zimowych igrzysk wywalczyła trójka sportowców z Norwegii: biegacze narciarscy Marit Bjoergen i Bjoern Daehlie oraz biathlonista Ole Einar Bjoerndalen;

12 - liczba dyscyplin, w których wystąpią reprezentanci Polski;

20 – po 20 latach i imprezy w Turynie zimowe igrzyska wracają do Włoch, w Alpy, do tradycyjnego regionu sportów zimowych;

23 - medale wywalczyli do tej pory polscy sportowcy w zimowych igrzyskach;

25 - edycja zimowych igrzysk w historii;

47 – liczba głosów, jakie otrzymała włoska kandydatura w głosowaniu członków MKOl wybierających gospodarza tegorocznych igrzysk; 34 osoby opowiedziało się za propozycję szwedzką (Sztokholm i Aare);

60 - osób liczy oficjalnie olimpijska reprezentacja Polski;

70 – lat mija od poprzednich igrzysk w Cortinie i pierwszego w historii polskiego medalu w zimowej olimpiadzie, zdobytego w kombinacji norweskiej przez Franciszka Gąsienicę-Gronia;

92 – reprezentanci tylu krajów wezmą udział w igrzyskach, a dodatkowo wystąpią nieliczni „neutralni sportowcy indywidualni” z Rosji i Białorusi;

116 – rekordowa liczba konkurencji w olimpijskim programie; 54 męskie, 50 kobiecych i 12 mieszanych;

377 – mobilnych domków tworzy wioskę olimpijską w Cortinie, która może pomieścić 1400 osób;

400 – kilometrów dzieli dwa główne olimpijskie ośrodku i miasta-gospodarze miejsca - Mediolan i Cortinę d’Ampezzo; czyni to z tegorocznych najbardziej rozproszone igrzyska w historii;

506 – gramów ważny według organizatorów złoty medal, w którym jest sześć gramów czystego złota;

2030 - za cztery lata kolejne igrzyska odbędą się w Alpach Francuskich

2900 – łączna liczba uczestniczących sportowców;

3000 – liczba testów antydopingowych, jakie zostaną przeprowadzone podczas igrzysk;

6000 – policjantów i przedstawicieli innych służb czuwać będzie nad bezpiecznym przebiegiem imprezy;

12000 – kilometrów pokona wzniecony w starożytnej Olimpii ogień we włoskiej części sztafety, która będzie miała finał w Mediolanie;

75000 – miejsc oferuje znany piłkarski stadion San Siro im. Giuseppe Meazzy w Mediolanie, gdzie w piątek o godz. 20 rozpocznie się ceremonia otwarcie igrzysk.

W rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina weźmie udział około 2900 sportowców z 92 narodowych komitetów. Debiutantami w zimowej rywalizacji będą przedstawiciele trzech państw: Beninu, Gwinei Bissau i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W porównaniu z IO Pekin 2022 zabraknie sportowców z siedmiu państw: wykluczonych z powodu wojny na Ukrainie: Rosji i Białorusi oraz Samoa Amerykańskiego, Ghany, Peru, Timoru Wschodniego i Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Najmniejsze delegacje, tylko z jednym przedstawicielem, wystawiło 16 państw.

To:

• Benin - alpejczyk Nathan Tchibozo,

• Boliwia - narciarz biegowy Timo Juhani Groenlund (ma także fińskie obywatelstwo),

• Ekwador - narciarz biegowy 46-letni Klaus Jungbluth Rodriguez (był także w Pjongczangu w 2018 r.),

• Erytrea - alpejczyk Shannon-Ogbnai Abeda (ma także obywatelstwo USA i Kanady),

• Gwinea-Bissau - alpejczyk Winston Tang,

• Kolumbia - narciarz biegowy Fredrik Fodstad,

• Malezja - alpejka Aruwin binti Salehhuddin,

• Malta - narciarka biegowa Jenny Axisa Eriksen (ma korzenie norweskie),

• Monako – alpejczyk Arnaud Alessandria,

• Nigeria - narciarz biegowy Samuel Ikpefan,

• Pakistan - alpejczyk Muhammad Karim,

• Portoryko - skeletonistka Kellie Delka (urodzona w Teksasie, ma także obywatelstwo USA),

• San Marino - alpejczyk Rafael Mini,

• Singapur - alpejczyk Faiz Basha,

• Urugwaj - alpejczyk Nicolas Pirozzi (ma także obywatelstwo Chile)

• Wenezuela - narciarz biegowy Nicolas Claveau-Laviolette.

Status indywidualnego sportowca neutralnego otrzymało 20 osób - to przedstawiciele dwóch krajów wykluczonych z udziału z powodu wojny w Ukrainie. MKOl ustalił w grudniu 2023 roku warunki ich kwalifikacji, a jednym z wymogów było niepopieranie agresji wojskowej na Ukrainę.

Ceremonia otwarcia igrzysk

Czternaścioro prezydentów, dziewięcioro premierów i ośmioro przedstawicieli rodzin królewskich i książęcych ma wziąć jutro udział w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina na mediolańskim stadionie San Siro - podają włoskie media w przeddzień ceremonii. Obecny będzie także prezydent RP Karol Nawrocki.

• Do Mediolanu przybyli już m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, którzy będą stali na czele amerykańskiej delegacji podczas otwarcia XXV zimowych igrzysk.

• Dziennik „La Repubblica” poinformował, że - jak już potwierdzono - w tej uroczystości weźmie udział prezydent Włoch Sergio Mattarella jako gospodarz wydarzenia, a także prezydenci: Polski - Karol Nawrocki, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier, Albanii - Bajram Begaj, Węgier - Tamas Sulyok, Czech - Petr Pavel, Słowacji - Peter Pellegrini, Bośni i Hercegowiny - Lidija Bradara, Słowenii - Natasza Pirc Musar, Bułgarii - Iliana Jotowa, Estonii - Alar Karis, Łotwy - Edgars Rinkeviczs, Finlandii - Alexander Stubb, Szwajcarii - Guy Parmelin i Gruzji - Micheil Kawelaszwili.

• Obecni będą premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Serbii - Djuro Macut, Grecji - Kyriakos Micotakis, Holandii - Dick Schoof, Finlandii - Petteri Orpo, Litwy - Inga Ruginiene, Łotwy - Evika Silina, Estonii - Kristen Michal oraz kanclerz Austrii Christian Stocker.

• Przybędzie także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

• Zapowiedziano obecność koronowanych głów z Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Monako, Luksemburga, Kataru i Tajlandii.

Kolacja z Kirsty Coventry

Większość uczestników jutrzejszej ceremonii weźmie udział dziś w kolacji w miejskim ośrodku kultury Fabbrica del Vapore z prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

Rejon ten został zakwalifikowany jako czerwona strefa, w której obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Podobnie będzie jutro wokół stadionu San Siro, dokąd zostanie wysłanych 4 tys. policjantów i karabinierów.

Jak zaznaczyła „La Repubblica”, nadal pod znakiem zapytania stoi obecność prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wcześniej media informowały, że przywódca państwa, które będzie gospodarzem następnych zimowych igrzysk w 2030 r., nie chce usiąść koło wiceprezydenta Vance’a, co przewiduje protokół. Miejsca przyznano im obok siebie, ponieważ w USA odbędą się kolejne igrzyska, w 2034 r.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

