Nie żyje Marian Kasprzyk, wybitny polski bokser, złoty medalista olimpijski z Tokio w 1964 r. Emerytowany bokser, a następnie trener przeżył 86 lat. Zmarł wczoraj wieczorem w Bielsku-Białej, a informację przekazał Tadeusz Pilarz, prezes Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, prywatnie przyjaciel Kasprzyka.
Czuł się coraz słabiej. W poniedziałek późnym wieczorem zasłabł w domu. (…) Wezwano ratowników, ale nie było szans
— powiedział przyjaciel zmarłego Tadeusz Pilarz.
Trzykrotny medalista
Marian Kasprzyk urodził się 22 września 1939 roku w Kołomani koło Kielc. Jako pięściarz reprezentował Spartę Ziębice, Nysę Kłodzko, BBTS Bielsko-Biała, Górnika Wesoła i Górnika Pszów.
Był trzykrotnym olimpijczykiem. Wywalczył złoty medal igrzysk w Tokio w 1964 roku (waga półśrednia). W finałowej walce w Tokio wytrwał do końca, mimo doznanej kontuzji (złamany kciuk), ostatecznie pokonując Ričardasa Tamulisa, faworyta turnieju i reprezentanta ZSRR i zarazem dwukrotnego mistrza Europy.
Cztery lata wcześniej zdobył brąz w Rzymie (waga lekkopółśrednia). Uczestniczył także w igrzyskach w Meksyku. Był również brązowym medalistą ME w Belgradzie w 1961 roku.
Piękna kariera sportowa, następnie - trenerska
W sumie stoczył 270 walk (232 wygrane, 10 remisów, 28 porażek). Polskę reprezentował dziewięciokrotnie, wygrywając 6 walk, 1 remisując i 2 przegrywając. Po zakończeniu kariery zawodnika został trenerem. Miał pod opieką zawodników Górnika Knurów, Górnika Wesoła, Górnika Pszów i BBTS Bielsko.
Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2004) i Komandorskim (2021) Orderu Odrodzenia Polski.
Podsumowanie
Zmarł Marian Kasprzyk, wybitny polski bokser i złoty medalista olimpijski z Tokio z 1964 roku. Miał 86 lat. Kasprzyk był trzykrotnym olimpijczykiem, zdobywcą złota w Tokio i brązu w Rzymie, a także medalistą mistrzostw Europy. W trakcie kariery stoczył 270 walk, a po jej zakończeniu odnosił sukcesy jako trener. Za swoje zasługi został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski.
PAP/MKiDN (archiwum)/oprac.Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/752220-zmarl-marian-kasprzyk-bokser-trener-mistrz-olimpijski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.