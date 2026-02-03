Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino powiedział, że popiera przywrócenie Rosji do światowych rozgrywek. Jego zdaniem wykluczenie kraju z turniejów międzynarodowych okazało się bezowocne.
FIFA zakazała Rosji udziału w rozgrywkach, gdy w lutym 2022 roku rozpoczęła się jej zbrojna inwazja na Ukrainę. Reprezentację wykluczono m.in. z mistrzostw świata w Katarze i nie brała udziału w kwalifikacjach do MŚ 2026.
Infantino powiedział w wywiadzie dla Sky Sports, że zakaz okazał się bezowocny. Jego pierwszym pragnieniem jest przywrócenie reprezentacji młodzieżowych Rosji.
Musimy (rozważyć przywrócenie Rosji do rozgrywek), zdecydowanie, ponieważ ten zakaz nic nie dał. Po prostu wywołał więcej frustracji i nienawiści
— powiedział Infantino.
Możliwość grania przez dziewczęta i chłopców z Rosji meczów piłkarskich w innych częściach Europy byłaby pomocna
— dodał.
Rosja nie występuje również w mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do tej imprezy. Kierująca futbolem na Starym Kontynencie UEFA ma zaplanowane na 11 lutego obrady swojego Komitetu Wykonawczego (dzień później odbędzie się Kongres). Stanowisko prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina jest takie, że aby przywrócić Rosję do rozgrywek, konieczne jest zakończenie wojny w Ukrainie.
Na poziomie seniorskiej reprezentacji mężczyzn Rosja ogranicza się do udziału w meczach towarzyskich, ostatnio z Chile i Peru w listopadzie.
