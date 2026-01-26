„Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdził skład na igrzyska Mediolan-Cortina d’Ampezzo” - ogłosił prezes Radosław Piesiewicz. Powołano 60 sportowców, w tym jedną zawodniczkę rezerwową. Chorążymi podczas ceremonii otwarcia będą skoczek narciarski Kamil Stoch i panczenistka Natalia Czerwonka. Na 30 stycznia na godzinę 11 zaplanowano ślubowanie reprezentacji olimpijskiej. Udział w nim weźmie m.in. prezydent Karol Nawrocki.
Biało-czerwoni wystartują we Włoszech w 12 z 16 dyscyplin - bez hokeja na lodzie, curlingu, narciarstwa dowolnego i skeletonu. W składzie znalazły się 32 zawodniczki (w tym jedna rezerwowa) i 28 zawodników.
Rekordowa liczba Polaków wystartowała w 2018 roku w Pjongczangu - 62 sportowców.
Czerwonka i Stoch
Rolę chorążych podczas ceremonii otwarcia pełnić będą Stoch i Czerwonka. Ze względu na duże odległości pomiędzy olimpijskimi strefami trzykrotny złoty medalista poniesie polską flagę w Predazzo, a drużynowa wicemistrzyni z 2014 roku - na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie.
Jesteśmy bardzo dumni, że zgodzili się być chorążymi. Osobiście rozmawiałem z tymi sportowcami, przyjęli tę propozycję bardzo ciepło, byli bardzo zadowoleni. Cieszę się, że takie ważne postacie polskiego sportu, bardzo zasłużone dla sportów zimowych, będą chorążymi reprezentacji olimpijskiej
— zadeklarował Piesiewicz.
Stoch weźmie udział w igrzyskach po raz szósty, a Czerwonka - piąty.
Ślubowanie z udziałem prezydenta
Na 30 stycznia na godzinę 11 zaplanowano ślubowanie reprezentacji olimpijskiej. Jak poinformował prezes PKOl, na uroczystości pojawi się prezydent Karol Nawrocki.
Obecność potwierdził też pan minister sportu Jakub Rutnicki. Po ślubowaniu nasza reprezentacja olimpijska o godzinie 16 - dzięki uprzejmości pana prezydenta Polski Karola Nawrockiego - uda się samolotem prezydenckim na igrzyska olimpijskie
— dodał prezes PKOl.
Skład olimpijskiej reprezentacji
Przedstawiając skład olimpijskiej reprezentacji Piesiewicz nawiązał do kontrowersji związanych z narciarstwem alpejskim. Polski Związek Narciarski powołał Marynę Gąsienicę-Daniel, Nikolę Komorowską i Piotra Habdasa, ale zarząd PKOl jednogłośnie zdecydował o zmianie dwóch z tych nominacji: Komorowską zastąpi Aniela Sawicka, a Habdasa - Michał Jasiczek.
Polski Komitet Olimpijski stanął po stronie zawodników. (…) To, co się wydarzyło, to w naszej ocenie brak transparentności. Określenie zasad, które potem nie są przestrzegane, to - jak sięgam pamięcią - nie pamiętam, żeby aż taka historia się kiedykolwiek wydarzyła
— powiedział Piesiewicz.
Pierwotnie w składzie PZN znalazła się Komorowska, mimo że drugą pod względem wyników FIS zawodniczką była Sawicka. Związek tłumaczył decyzję tym, że Sawicka może wystartować tylko w jednej konkurencji, natomiast Komorowska otrzymała kwalifikację do wszystkich. Później zarząd PZN zmienił pierwotną decyzję, ale jej publicznie nie ogłosił, a zanim to nastąpiło, Komorowska wysłała do mediów oświadczenie, że wobec fali hejtu rezygnuje z udziału w igrzyskach.
Jest do niedopuszczalne i skandaliczne. Niestety, to tylko wierzchołek góry lodowej. Historie opisane przez sportowców są bardziej niż niepokojące. Kwestia naszych alpejczyków - jednego z nich związek w ogóle pominął w finansowaniu przygotowań, mimo że środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na jego przygotowania zostały przekazane
— tłumaczył Piesiewicz.
Prezes PKOl ubolewał, że w posiedzeniu zarządu nie wziął udziału prezes PZN Adam Małysz.
Najprawdopodobniej powie, że dowiedział się o wszystkim z mediów. Żałuję, że nie mógł dzisiaj z nami być. Uważam, że jeśli jest członkiem zarządu PKOl, to powinien być i rozmawiać
— stwierdził Piesiewicz.
Najlepszą obecnie polską alpejką jest Maryna Gąsienica-Daniel, która dwukrotnie w tym sezonie zajęła piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata w slalomie gigancie.
Igrzyska Mediolan-Cortina d’Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Ceremonię zamknięcia zaplanowano na 22 lutego w Weronie.
Adrian Siwek/PAP
