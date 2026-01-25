Mistrz Włoch bez szans w starciu ze "Starą Damą". Juventus rozbił Napoli na własnym stadionie

Broniący tytułu piłkarze Napoli, zmagający się z licznymi kontuzjami, przegrali w Turynie z Juventusem 0:3 w 22. kolejce włoskiej ekstraklasy. W innym niedzielnym szlagierze AS Roma, bez Jana Ziółkowskiego w podstawowym składzie, zremisowała u siebie z wiceliderem Milanem 1:1.

W ekipie z Neapolu nie mogli zagrać m.in. Kevin De Bruyne, David Neres, Matteo Politano, Andre-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour i bramkarz Vanja Milinković-Savić.

Wysoka porażka Napoli

Nawet jednak mimo wielu absencji chyba nikt z kibiców Napoli nie wyobrażał sobie tak wysokiej porażki. Bramki dla „Starej Damy” zdobyli Jonathan David w 22. minucie, Kenan Yildiz w 77. oraz w końcówce Filip Kostić (86.).W zespole Juventusu, zajmującym piąte miejsce z dorobkiem 42 pkt, z powodu kontuzji znów nie wystąpił Arkadiusz Milik, w przeszłości napastnik Napoli.

Porażka aktualnego mistrza Włoch oznacza, że spadł na czwarte miejsce w tabeli (43) i ma niewielkie szanse obrony tytułu, bowiem do lidera Interu Mediolan traci aż dziewięć punktów. Drużyna Piotra Zielińskiego już w piątek pokonała Pisę 6:2, a pomocnik reprezentacji Polski zdobył bramkę z rzutu karnego.

PAP/Tomasz Karpowicz

