Polacy zajęli ósme miejsce w drużynowym konkursie mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Złote medale zdobyli Japończycy. Srebro wywalczyli Austriacy, a brąz - Norwegowie. Słoweńcy byli na szóstej pozycji, gdyż Domen Prevc nie oddał pierwszego skoku.
W pierwszej serii startowało 10 ekip. Osiem awansowało do finału. Odpadli Amerykanie i Kazachowie.
Zniszczoł skoczył 175 m i 138 m, Kubacki - 170 m i 164,5 m, Stoch - 181 m i 180 m, a Żyła - 204 m i 204 m. Polacy zdobyli łącznie 1106,2 pkt.
Mam pewien niedosyt. Marzyłem o medalu, ale rzeczywistość przyniosła zupełnie inny scenariusz. Momentami było przyjemnie, a czasem było tak, że się męczyłem
— oznajmił Stoch na antenie Eurosportu. 38-latek ostatni raz startował w tej imprezie, gdyż po sezonie kończy karierę.
Próbowałem oddać jak najlepszą próbę. Poszedłem całą siłą wprzód i zamiast od zeskoku, poszedłem do zeskoku. Przed moim skokiem usłyszałem, że Słoweńcy się wycofali, a jednak wystartowali. Było duże zamieszanie
– tłumaczył Zniszczoł po drugim, nieudanym skoku.
Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura i Ren Nikaido z Japonii zdobyli 1569,6 pkt. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner i Jan Hoerl z Austrii wywalczyli 1560 pkt, a Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold i Marius Lindvik z Norwegii - 1483,7. Japończycy pierwszy raz drużynowo triumfowali w mistrzostwach świata w lotach. Austriacy po raz siódmy stanęli na podium zawodów tej rangi, a Norwegowie zdobyli dziewiąty medal.
Czwarte miejsce zajęli Niemcy, piąte - Finowie, szóste Szwajcarzy i ex aequo Słoweńcy, którzy oddali siedem skoków.
Niecodzienna sytuacja przed skokiem
Do niecodziennej sytuacji doszło przed skokiem Lindvika w pierwszej serii. Nagle zza belki startowej wyjechały narty Prevca, które źle je zabezpieczył podczas kontroli sprzętu. Narty zjechały z progu i dojechały na sam dół zeskoku. Prevcowi, któremu nie zdążono dostarczyć nowych nart, sędziowie nie zezwolili na oddanie skoku.
Usłyszałem krzyki. Poczułem uderzenie w buty. Zostałem poproszony o zejście z belki. Byłem zdenerwowany, ale udało mi się opanować emocje
— powiedział Lindvik, który już siedział na belce kiedy narty Prevca przeleciały w dół rozbiegu zaczepiając o jego buty.
W przyszły weekend odbędą się zawody Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Będą to ostatnie konkursy przez igrzyskami olimpijskimi we Włoszech, które rozpoczną się 6 lutego.
