Piłkarz Barcelony Robert Lewandowski z humorem podszedł do samobója, strzelonego w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów ze Slavią w Pradze (4:2), w którym zdobył też gola dla swojej drużyny. - Mam dwie bramki, więc jest okej - żartował napastnik i kapitan reprezentacji Polski. Do sprawy odniósł się też oficjalny profil Slavii na portalu X.
Do niefortunnej interwencji Lewandowskiego doszło w 44. minucie, gdy przypadkowo skierował piłkę do własnej bramki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gospodarzy. Z kolei w 71. Polak ustalił wynik spotkania, wykorzystując podanie od Anglika Marcusa Rashforda.
Mam dwie bramki: w pierwszej i drugiej połowie, więc jest okej. Widziałem, że już wcześniej piłki były wrzucane na bliższy słupek i mieliśmy z tym problem. Chciałem pomóc, ale tak naprawdę nie do końca wiem, gdzie ta piłka się odbiła, jak ona w ogóle wpadła do bramki. Czasami tak bywa, ale… kolejna bramka, można ją sobie zaliczyć
— powiedział z uśmiechem Lewandowski na antenie telewizji Canal+ Extra.
Samobój był trafieniem na 2:2 i taki wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie gole zdobywała już tylko Barcelona.
Trzeba było się zaadaptować do tych warunków, do miejscowych temperatur, ale też do boiska. To nie jest normalne, żeby grać przy minus siedmiu, ośmiu stopniach. W drugiej połowie złapaliśmy już właściwy rytm, mieliśmy to bardziej pod kontrolą. Wygraliśmy, strzeliliśmy cztery bramki, więc plan wykonany
— stwierdził zdobywca 106 bramek od początku kariery w Lidze Mistrzów.
Wpis na profilu Slavii Praga
Do sprawy samobójczej bramki „Lewego” dołączył też… oficjalny profil Slavii Praga. Poprosił Groka o przerobienie zdjęcia polskiego piłkarza tak, by nosił koszulkę drużyny ze stolicy Czech.
Hej @grok, proszę załóż mu koszulkę Slavii
