Piłkarz Paris Saint-Germain wpadł w kłopoty! W tle oskarżenia ze strony kolumbijskiej rodziny o wyzyskiwanie

Problemy piłkarza Paris Saint-Germain
Problemy piłkarza Paris Saint-Germain / autor: PAP/EPA

Piłkarz Paris Saint-Germain Lucas Hernandez oraz jego żona Victoria Triay zostali oskarżeni przez kolumbijską rodzinę o nielegalne sprowadzenie ich do Francji oraz o jej wyzyskiwanie na terenie swojej posiadłości w aglomeracji Paryża.

W przekazanym na profilu piłkarza w sieci X oświadczeniu Hernandez i jego żona potwierdzili, że prowadzone są wobec nich czynności „prawne”. Zaprzeczyli jednak, aby mieli dopuścić się przestępstwa.

Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana w ramach odpowiednich procedur prawnych, gdzie liczą się fakty, a nie historie krążące w mediach społecznościowych

— przekazało małżeństwo, dodając, że „oskarżenia są dla nich bardzo bolesne”.

Hernandez i jego żona napisali, że ich celem była pomoc innym, dlatego „otworzyli swój dom i życie ludziom, którzy przedstawiali się jako przyjaciele”. Zaznaczyli, że mieli od Kolumbijczyków zapewnienie, że ci „są w trakcie regulowania swojej sytuacji prawnej” we Francji.

Nigdy nie działaliśmy kierując się złymi intencjami ani pogardą dla prawa. Zachowywaliśmy się jak ludzie, którzy boleśnie przekonali się, że współczucie można wykorzystać

— napisali w oświadczeniu.

Zgodnie z doniesieniami kolumbijskich i francuskich mediów Hernandez i jego żona zostali oskarżeni przez imigrantów o handel ludźmi i pracę na czarno w okresie pomiędzy wrześniem 2024 r. a listopadem 2025 r. W pozwie Kolumbijczycy napisali, że mieli paść ofiarą wykorzystywania do długotrwałej pracy, nie posiadając zezwolenia na pobyt.

Wynagrodzenie rzekomo bez dokumentów

Według pozwu pięcioosobowa rodzina z Kolumbii miała pracować dla piłkarza i jego żony w charakterze ochroniarzy, sprzątaczek, kucharzy i opiekunów dzieci, często przez 24 godziny na dobę. Wynagrodzenie miało być im wypłacane w gotówce w wysokości 500-3000 euro bez wystawiania dokumentów i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

29-letni Lucas Hernandez od 2018 r. jest zawodnikiem reprezentacji narodowej Francji, z którą w tymże roku triumfował w mundialu. Obrońca PSG w przeszłości bronił barw Atletico Madryt i Bayernu Monachium.

PAP/Tomasz Karpowicz

