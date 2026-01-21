Piłkarz Paris Saint-Germain Lucas Hernandez oraz jego żona Victoria Triay zostali oskarżeni przez kolumbijską rodzinę o nielegalne sprowadzenie ich do Francji oraz o jej wyzyskiwanie na terenie swojej posiadłości w aglomeracji Paryża.
W przekazanym na profilu piłkarza w sieci X oświadczeniu Hernandez i jego żona potwierdzili, że prowadzone są wobec nich czynności „prawne”. Zaprzeczyli jednak, aby mieli dopuścić się przestępstwa.
Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana w ramach odpowiednich procedur prawnych, gdzie liczą się fakty, a nie historie krążące w mediach społecznościowych
— przekazało małżeństwo, dodając, że „oskarżenia są dla nich bardzo bolesne”.
Hernandez i jego żona napisali, że ich celem była pomoc innym, dlatego „otworzyli swój dom i życie ludziom, którzy przedstawiali się jako przyjaciele”. Zaznaczyli, że mieli od Kolumbijczyków zapewnienie, że ci „są w trakcie regulowania swojej sytuacji prawnej” we Francji.
Nigdy nie działaliśmy kierując się złymi intencjami ani pogardą dla prawa. Zachowywaliśmy się jak ludzie, którzy boleśnie przekonali się, że współczucie można wykorzystać
— napisali w oświadczeniu.
Zgodnie z doniesieniami kolumbijskich i francuskich mediów Hernandez i jego żona zostali oskarżeni przez imigrantów o handel ludźmi i pracę na czarno w okresie pomiędzy wrześniem 2024 r. a listopadem 2025 r. W pozwie Kolumbijczycy napisali, że mieli paść ofiarą wykorzystywania do długotrwałej pracy, nie posiadając zezwolenia na pobyt.
Wynagrodzenie rzekomo bez dokumentów
Według pozwu pięcioosobowa rodzina z Kolumbii miała pracować dla piłkarza i jego żony w charakterze ochroniarzy, sprzątaczek, kucharzy i opiekunów dzieci, często przez 24 godziny na dobę. Wynagrodzenie miało być im wypłacane w gotówce w wysokości 500-3000 euro bez wystawiania dokumentów i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
29-letni Lucas Hernandez od 2018 r. jest zawodnikiem reprezentacji narodowej Francji, z którą w tymże roku triumfował w mundialu. Obrońca PSG w przeszłości bronił barw Atletico Madryt i Bayernu Monachium.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/751258-pilkarz-paris-saint-germain-wpadl-w-klopoty
