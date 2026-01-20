Jan Błachowicz, były mistrz UFC, znany zawodnik MMA, został zapytany przez Grzegorza Krychowiaka, czy zawalczyłby w klatce z prezydentem Karolem Nawrockim. „Jeżeli Pan prezydent wyrazi zgodę, jestem gotów. Nie zawalczyłbyś z prezydentem? Czy go lubisz, czy go nie lubisz… Walczysz z prezydentem! Ilu ludzi może tak powiedzieć na świecie? Pewnie nikt”- powiedział w podcaście RMF FM „W stylu Krychowiaka”. Pytany, kto by wygrał, sportowiec odpowiedział: „Wiadomo, że ja”. Z drugiej strony przyznał: „Ale podoba mi się, widziałem, jak tarczę robił. Jest dobrze, nie?”.
Grzegorz Krychowiak, emerytowany piłkarz, który w ostatnim czasie skupił się na swojej pasji związanej z modą męską, prowadzi także podcast „W stylu Krychowiaka”.
„Podoba mi się, widziałem jak tarczę robił”
Kiedy gościł Jana Błachowicza, byłego mistrza UFC, zawodnika MMA, zapytał w pewnym momencie:
Powiedz mi: dzisiaj wchodzi Karol Nawrocki do klatki - kto by kto by wygrał?
No wiadomo, że ja. No ale podoba mi się, wiesz, widziałem jak tarczę robił. No, jest dobrze, nie?
— powiedział Błachowicz.
Pytany o ewentualną walkę charytatywną z prezydentem odpowiedział:
Jeżeli pan prezydent wyrazi zgodę, to jestem gotów. Na wątróbkę. A nie zawalczyłbyś z prezydentem? Czy go lubisz, czy go nie lubisz? Ile ludzi może o sobie powiedzieć, że walczyli z prezydentem?
— pytał były mistrz.
Czy Błachowicz dałby prezydentowi fory?
Okazuje się jednak, że - ponieważ prezydent ma już doświadczenie w boksie, a zdarzało mu się nawet walczyć - nie byłoby raczej mowy o walce, w której Błachowicz dałby „fory” Nawrockiemu.
Tak to można by było podejść do do kogoś, kto w życiu nie miał rękawic i jakby to jest jego pierwsza w historii, nie wiem, no zabawa. Ale prezydent Karol Nawrocki, boksuje
— podkreślił zawodnik MMA.
W klatce nie byłoby zresztą prezydenta, byłby Karol
— zauważył Grzegorz Krychowiak.
Pewnie byśmy tam sobie, wiesz, próbowali. Poza tym, finalnie to jest walka, sparing. Może zdarzyć się wszystko
— powiedział Błachowicz.
Od Adamka, po… Murańskiego i Żurka
Dodajmy, że prezydent dostał już kilka propozycji pokazowych walk od doświadczonych zawodników, ale również… raperów, a nawet od „postaci znanej”, czyli Jacka Murańskiego i wreszcie - choć podobno żartobliwie - od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
W 2020 r. miała odbyć się charytatywna gala bokserska, w której Karol Nawrocki - wówczas dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - miał skrzyżować rękawice z pięściarzem Mariuszem Wachem. Do starcia ostatecznie nie doszło z powodu pandemii koronawirusa.
Rozumiem, że ze względu na wynik wyborów temat jest nieaktualny, bo głowie państwa nie wypada boksować w ringu, ale zobaczymy za jakiś czas. Może pan Karol będzie chętny na walkę po prezydenturze?
— zażartował ponad pięć lat później, już po II turze wyborów prezydenckich, Mariusz Wach w rozmowie z Wirtualną Polską.
Na trening do USA Karola Nawrockiego zapraszał Tomasz Adamek.
Mateusz Tryc, mistrz Europy, również proponował prezydentowi wspólny trening.
Dużo sportowców, w tym pięściarzy, wypowiada się pozytywnie na temat nowego prezydenta. Ja nie miałem okazji osobiście go poznać, ale widzę, że sport jest mocno obecny w jego życiu. Podziwiam jego tężyznę fizyczną. Chętnie bym go zaprosił na swój trening
— powiedział w rozmowie z „Faktem”.
Prezydencie, przyjmuję rękawicę
— ogłosił po wyborach „Popek Monster”, kontrowersyjny raper i zawodnik MMA. W ten sposób odniósł się do wpisu, który Karol Nawrocki miał zamieścić w 2016 r. na Facebooku (obecnie nie da się zweryfikować, czy taki post Nawrocki zamieścił faktycznie, ponieważ jego prywatny profil na tym portalu społecznościowym nie jest dziś dostępny):
Stawiałem minutę, była minuta 40 sek. Popek Monster może ja w następnej gali? Historyk, urzędnik… W twoim zasięgu!
— miał napisać przyszły prezydent RP.
Z prezydentem chciał zawalczyć także… Jacek Murański, czyli zawodnik patogal, który w kampanii wyborczej pomawiał Karola Nawrockiego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na jednym ze spotkań z działaczami KOD chwalił się, że musiałby trenować „z 5 godzin”, żeby zawalczyć z prezydentem na ringu. Po odpowiedzi Nawrockiego szybko jednak zaznaczył, że tylko żartował.
Podsumowanie
Jan Błachowicz, były mistrz UFC, w podcaście Grzegorza Krychowiaka żartobliwie odniósł się do pomysłu walki z prezydentem Karolem Nawrockim. Zawodnik MMA stwierdził, że chętnie stanąłby do takiej walki, jeśli prezydent wyraziłby zgodę, podkreślając przy tym, że to on byłby faworytem, choć docenia sportową formę i bokserskie doświadczenie Nawrockiego. Rozmowa miała luźny, humorystyczny charakter i wpisuje się w szerszy kontekst licznych – często pokazowych lub żartobliwych – propozycji walk i treningów składanych prezydentowi przez sportowców i osoby publiczne.
RMF FM, Wp.pl, Fakt/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/751136-byly-mistrz-ufc-sklada-prezydentowi-propozycje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.