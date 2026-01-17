wideo

Prevc zdeklasował rywali w Sapporo, powiększył przewagę w klasyfikacji. Najlepszy z Polaków Kubacki zakończył zmagania na 25. miejscu

Prevc zdeklasował rywali w Sapporo, powiększył przewagę w klasyfikacji. Najlepszy z Polaków Kubacki zakończył zmagania na 25 miejscu.
Prevc zdeklasował rywali w Sapporo, powiększył przewagę w klasyfikacji. Najlepszy z Polaków Kubacki zakończył zmagania na 25 miejscu.. Na zdjęciu Ryoyu Kobayashi / autor: PAP/EPA

Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo zakończył się 25. miejscem Dawida Kubackiego. Zwycięstwo odniósł Słoweniec Domen Prevc, który powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Japończyk Naoki Nakamura, a trzeci jego rodak Ren Nikaido.

Prowadzący po pierwszej serii Austriak Jan Hoerl w finale miał słabszy skok i ostatecznie był czwarty.

Drugi z Polaków w finałowej serii Maciej Kot był 29. Awansu do finału nie wywalczyli 33. Kacper Tomasiak i 44. Aleksander Zniszczoł.

Prevc, który odniósł ósme zwycięstwo w sezonie w konkursie PŚ i 17. w karierze, umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. W Sapporo wygrał z przewagą ponad 22 punktów!

