Poznaliśmy rywali polskich drużyn w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zmierzy się z fińskim KuPS Kuopio, z kolei Jagiellonia Białystok zagra z ACF Fiorentiną. „Kolejorz” rozegra pierwsze spotkanie na wyjeździe, „Jaga” – przed własną publicznością. Mecze zaplanowano na 19 i 26 lutego.
Zdecydowanie trudniejsze wydaje się zadanie Jagiellonii, bo zespół z Florencji to m.in. dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał: w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału.
Choć ten sezon jest nieudany dla „Violi”, która znajduje się w strefie spadkowej ekstraklasy, ostatnio podopieczni trenera Paolo Vanolego zaczynają osiągać wyniki stosowne do swojego potencjału. W minionych pięciu kolejkach ligowych Fiorentina odniosła pierwsze dwa zwycięstwa w tym sezonie - nad Udinese 5:1 i Cremonese 1:0. Ponadto zremisowała u siebie z AC Milan 1:1 i w Rzymie z Lazio 2:2, ale w obu przypadkach prowadziła i rywale ratowali punkt w ostatnich minutach. Fazę ligową Ligi Konferencji Fiorentina zakończyła na 15. pozycji, a Jagiellonia była 17.
Lech, Jagiellonia i Raków w LKE
Z drużyną z Białegostoku „Viola” nie miała jeszcze okazji grać, za to mecze z polskim rywalem nie są dla niej nowością. W ostatnich latach rozegrała cztery spotkania z Lechem: w sezonie 2015/16 w fazie grupowej Ligi Europy (Lech przegrał u siebie 0:2, ale wygrał na wyjeździe 2:1) oraz w ćwierćfinale Ligi Konferencji w rozgrywkach 2022/23 (wygrana gości w Poznaniu 4:1, zwycięstwo „Kolejorza” we Włoszech 3:2).
Mistrz Polski tym razem powinien mieć łatwiejszą przeprawę. O awans do 1/8 finału powalczy z KuPS Kuopio, które debiutuje w fazie zasadniczej europejskich rozgrywek. Rundę ligową zakończyło na 21. miejscu, czyli o dziesięć pozycji niżej od Lecha.
Poznanianie mają w ostatnich latach „szczęście” do rywali z północnej części Europy w fazie pucharowej. W sezonie 2022/23, zanim odpadli z Fiorentiną, grali w barażu o 1/8 finału LK z Bodoe/Glimt (0:0 i 1:0), a w kolejnej rundzie trafili na Djurgardens IF (2:0 i 3:0).
W starciach z takimi przeciwnikami mają przewagę wynikającą z faktu, że na początku roku piłkarze w Norwegii, Szwecji i Finlandii nie są w rytmie meczowym, bo w krajowych ligach rywalizuje się tam systemem wiosna-jesień. KuPS Kuopio pauzuje od listopada, kiedy zdobyło po raz drugi z rzędu tytuł mistrzowski.
Do końca ubiegłego roku piłkarzem KuPS był Piotr Parzyszek. Od 1 stycznia Polak pozostaje bez klubu.
Dzięki udanym występom w fazie zasadniczej bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikował się Raków Częstochowa. Odpadła natomiast Legia Warszawa.
Co po ewentualnych zwycięstwach w barażach?
W przypadku awansu Jagiellonia może trafić na Raków bądź francuski RC Strasbourg, który był najlepszy w fazie ligowej, a Lecha w 1/8 finału czekać mogą potyczki z Szachtarem Donieck bądź Rayo Vallecano.
Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych oraz premii finansowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.
W tym momencie Polska plasuje się na 11. pozycji w tym zestawieniu, ale bardzo trudno będzie jej w trwającej edycji awansować na 10., która daje automatyczne prawo występu jednego zespołu w Champions League. Poza tym do tej pory w tym sezonie nikt nie punktuje lepiej niż przedstawiciele ekstraklasy znad Wisły, choć już w styczniu - kiedy kolejne spotkania rozegrają drużyny rywalizujące w Lidze Mistrzów i Lidze Europy - zapewne stracą to miano.
Cztery polskie kluby zarobiły w tym cyklu dotychczas łącznie prawie 25 milionów euro za udział w europejskich pucharach. Najwięcej - 7,9 mln - zapewnił sobie Raków Częstochowa. Najmniej - pięć milionów - Legia Warszawa.
Finał bieżącej edycji LK zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku.
