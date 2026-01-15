Były trener Legii Warszawa Sa Pinto odmówił wyjazdu z Iranu. Stwierdził, że nie pozostawi prowadzonej przez siebie drużyny

  • Sport
  • opublikowano:
Sa Pinto odmówił wyjazdu z Iranu. / autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA. /// Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons
Sa Pinto odmówił wyjazdu z Iranu. / autor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA. /// Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Ricardo Sa Pinto, były trener piłkarzy Legii Warszawa, odmówił powrotu do rodzimej Portugalii z ogarniętego zamieszkami Iranu. Szkoleniowiec przekazał, że nie pozostawi prowadzonej przez siebie ekipy teherańskiego Esteghlal FC.

Za pośrednictwem portugalskiej agencji prasowej Lusa szkoleniowiec wyjaśnił, że zamierza pozostać w Iranie, aby 18 stycznia poprowadzić zespół Esteghlal FC w wyjazdowym spotkaniu z Zob Ahan.

W związku z zamieszkami w Iranie federacja piłkarska tego kraju zakazała rozgrywania meczów ligowych z udziałem kibiców. Odmówiła też sprecyzowania godziny zaplanowanego meczu ekipy prowadzonej przez Sa Pinto.

Decyzja trenera

Portugalski trener poinformował, że „zostanie jak najdłużej to możliwe w Iranie”, a w sytuacji zaistnienia potrzeby ucieczki z tego kraju „ma już swój własny plan ewakuacji”.

14 stycznia 53-letni Sa Pinto z powodów bezpieczeństwa schronił się na terenie portugalskiej ambasady w Teheranie.

Przekazał, że w związku z zamieszkami on i jego koledzy stracili w ostatnim czasie poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość komunikowania się, gdyż - jak dodał - występują w Iranie przerwy w działaniu internetu i telefonów.

Zamknięcie ambasady

Wprawdzie w 15 stycznia rano MSZ Portugalii podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu ambasady w Iranie, ale Sa Pinto nie znalazł się w gronie osób, które po południu opuściły ten kraj. Wieczorem telewizja TVI przekazała, że ten były piłkarz Sportingu Lizbona jest obecnie jednym z trzech Portugalczyków, którzy pozostali na terytorium Iranu.

Rano rząd Portugalii zaapelował do swoich obywateli, aby nie udawali się do Iranu z powodu grożącego im tam niebezpieczeństwa.

Podsumowanie

Ricardo Sa Pinto odmówił powrotu do rodzimej Portugalii z ogarniętego zamieszkami Iranu. Stwierdził, że nie zostawi swojej drużyny.

CZYTAJ TAKŻE:

Ambasador Iranu wezwany do polskiego MSZ! „Przemoc wobec pokojowych manifestacji jest niedopuszczalna”

Ekspert: Władze Iranu chcą całkowicie odciąć obywateli od świata. Skutecznie zakłócają działanie terminali Starlink

Zatonął irański statek towarowy z bronią dla Rosji na pokładzie. Załoga została ewakuowana. Co mogło być przyczyną zatonięcia?

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych