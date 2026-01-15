Ricardo Sa Pinto, były trener piłkarzy Legii Warszawa, odmówił powrotu do rodzimej Portugalii z ogarniętego zamieszkami Iranu. Szkoleniowiec przekazał, że nie pozostawi prowadzonej przez siebie ekipy teherańskiego Esteghlal FC.
Za pośrednictwem portugalskiej agencji prasowej Lusa szkoleniowiec wyjaśnił, że zamierza pozostać w Iranie, aby 18 stycznia poprowadzić zespół Esteghlal FC w wyjazdowym spotkaniu z Zob Ahan.
W związku z zamieszkami w Iranie federacja piłkarska tego kraju zakazała rozgrywania meczów ligowych z udziałem kibiców. Odmówiła też sprecyzowania godziny zaplanowanego meczu ekipy prowadzonej przez Sa Pinto.
Decyzja trenera
Portugalski trener poinformował, że „zostanie jak najdłużej to możliwe w Iranie”, a w sytuacji zaistnienia potrzeby ucieczki z tego kraju „ma już swój własny plan ewakuacji”.
14 stycznia 53-letni Sa Pinto z powodów bezpieczeństwa schronił się na terenie portugalskiej ambasady w Teheranie.
Przekazał, że w związku z zamieszkami on i jego koledzy stracili w ostatnim czasie poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość komunikowania się, gdyż - jak dodał - występują w Iranie przerwy w działaniu internetu i telefonów.
Zamknięcie ambasady
Wprawdzie w 15 stycznia rano MSZ Portugalii podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu ambasady w Iranie, ale Sa Pinto nie znalazł się w gronie osób, które po południu opuściły ten kraj. Wieczorem telewizja TVI przekazała, że ten były piłkarz Sportingu Lizbona jest obecnie jednym z trzech Portugalczyków, którzy pozostali na terytorium Iranu.
Rano rząd Portugalii zaapelował do swoich obywateli, aby nie udawali się do Iranu z powodu grożącego im tam niebezpieczeństwa.
Podsumowanie
Ricardo Sa Pinto odmówił powrotu do rodzimej Portugalii z ogarniętego zamieszkami Iranu. Stwierdził, że nie zostawi swojej drużyny.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ambasador Iranu wezwany do polskiego MSZ! „Przemoc wobec pokojowych manifestacji jest niedopuszczalna”
— Ekspert: Władze Iranu chcą całkowicie odciąć obywateli od świata. Skutecznie zakłócają działanie terminali Starlink
— Zatonął irański statek towarowy z bronią dla Rosji na pokładzie. Załoga została ewakuowana. Co mogło być przyczyną zatonięcia?
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750805-byly-trener-legii-warszawa-sa-pinto-odmowil-wyjazdu-z-iranu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.