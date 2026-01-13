Włodarze Manchesteru United zdecydowali. Amorima zastąpi Carrick. Będzie on trenerem do końca trwającego sezonu

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Michael Carrick będzie trenerem piłkarzy Manchesteru United do końca trwającego sezonu - ogłosił klub. Zastąpi on na tym stanowisku zwolnionego w ubiegłym tygodniu Portugalczyka Rubena Amorima.

44-letni Carrick był piłkarzem „Czerwonych Diabłów” w latach 2006-18. Wywalczył z nimi liczne trofea, m.in. pięć razy był mistrzem Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Karierę trenerską rozpoczął w tym klubie jako szkoleniowiec tymczasowy w 2021 roku, a w latach 2022-25 prowadził Middlesbrough.

Michael to wspaniały trener i wie dokładnie, czego potrzeba, żeby Manchester United zwyciężał

— skomentował dyrektor ds. futbolu Jason Wilcox, cytowany w komunikacie.

Po 21 kolejkach angielskiej ekstraklasy drużyna z Manchesteru zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 32 punktów. Prowadzący Arsenal Londyn zgromadził 49. W niedzielę „ManU” przegrał swój pierwszy w tym sezonie mecz Pucharu Anglii - z Brighton & Hove Albion 1:2.

CZYTAJ WIĘCEJ: Bezkrólewie w Manchesterze United. Ruben Amorim stracił posadę trenera „Czerwonych Diabłów”. Portugalskie media spekulują ws. zwolnienia

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych