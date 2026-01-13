Michael Carrick będzie trenerem piłkarzy Manchesteru United do końca trwającego sezonu - ogłosił klub. Zastąpi on na tym stanowisku zwolnionego w ubiegłym tygodniu Portugalczyka Rubena Amorima.
44-letni Carrick był piłkarzem „Czerwonych Diabłów” w latach 2006-18. Wywalczył z nimi liczne trofea, m.in. pięć razy był mistrzem Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Karierę trenerską rozpoczął w tym klubie jako szkoleniowiec tymczasowy w 2021 roku, a w latach 2022-25 prowadził Middlesbrough.
Michael to wspaniały trener i wie dokładnie, czego potrzeba, żeby Manchester United zwyciężał
— skomentował dyrektor ds. futbolu Jason Wilcox, cytowany w komunikacie.
Po 21 kolejkach angielskiej ekstraklasy drużyna z Manchesteru zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 32 punktów. Prowadzący Arsenal Londyn zgromadził 49. W niedzielę „ManU” przegrał swój pierwszy w tym sezonie mecz Pucharu Anglii - z Brighton & Hove Albion 1:2.
kk/PAP
