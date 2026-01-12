Real Madryt poinformował, że za porozumieniem stron zakończył współpracę z trenerem Xabim Alonso. Jego tymczasowym następcą będzie były piłkarz „Królewskich” Alvaro Arbeloa, który wcześniej prowadził drużynę rezerw i zespoły młodzieżowe.
Real Madryt pragnie poinformować, że za obopólną zgodą klubu i Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego kadencji jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich madridistów, ponieważ jest legendą Realu i zawsze reprezentował wartości naszego klubu. Real zawsze będzie jego domem. Chcielibyśmy podziękować Xabiemu Alonso i całemu sztabowi szkoleniowemu za ich ciężką pracę i poświęcenie w tym czasie oraz życzyć im powodzenia na nowym etapie życia
— napisano w oświadczeniu klubu.
Kariera Alonso
44-letni Alonso z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo świata i Europy. Ma też na koncie wiele trofeów jako zawodnik Liverpoolu, Realu Madryt i Bayernu Monachium. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę trenerską. Przez trzy sezony prowadził Bayer Leverkusen i przerwał hegemonię Bayernu Monachium w Niemczach. W 2024 triumfował w Bundeslidze oraz zdobył Puchar i Superpuchar Niemiec. Prezes Realu Florentino Perez już wcześniej chciał zatrudnić hiszpańskiego szkoleniowca.
Ostatecznie Alonso przejął „Królewskich” w czerwcu 2025 roku przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. W półfinale tych rozgrywek jego zespół przegrał z Paris-Saint Germain 0:4. Łączny bilans drużyny pod jego wodzą to 24 zwycięstwa, cztery remisy i sześć porażek w 34 meczach. 11 stycznia Real przegrał z Barceloną 2:3 w finale Superpucharu Hiszpanii, który był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej.
Następca
Arbeloa grał razem z Alonso w reprezentacji Hiszpanii i Realu. Kariera trenerska 42-latka nie jest jednak tak okazała, jak jego starszego kolegi. W tym sezonie prowadził Real Madryt Castilla, a wcześniej pracował w młodzieżowych drużynach „Królewskich”.
Alvaro Arbeloa od 2020 roku całą swoją trenerską karierę spędził w akademii młodzieżowej Realu Madryt. Jako piłkarz grał w jednym z najlepszych okresów w historii klubu. Bronił naszych barw w latach 2009-2016, rozgrywając 238 oficjalnych meczów. Zdobył osiem trofeów: dwa Puchary Europy, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA, dwa Puchary Króla oraz mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. W reprezentacji Hiszpanii również był częścią historycznej ery. Wygrał mundial w RPA w 2010 roku i dwukrotnie triumfował w mistrzostwach Europy (2008, 2012)
— przypomniano na stronie klubu.
Sytuacja Realu Madryt
Obecnie Real jest wiceliderem La Liga. Do prowadzącej Barcelony traci cztery punkty. „Los Blancos” zajmują siódme miejsce w fazie zasadniczej Champions League.
Pierwszy mecz pod wodzą Arbeloi „Królewscy” rozegrają 14 stycznia. Ich rywalem w 1/8 finału Pucharu Króla będzie drugoligowe Albacete.
