Barcelona pokonała Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii! Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. WIDEO

Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony, która pokonała Real Madryt 3:2 w finale turnieju o piłkarski Superpuchar Hiszpanii w Dżuddzie, broniąc tym samym trofeum. / autor: PAP/EPA

Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony, która pokonała Real Madryt 3:2 w finale turnieju o piłkarski Superpuchar Hiszpanii w Dżuddzie, broniąc tym samym trofeum. Dwa gole dla zwycięzców strzelił Raphinha. Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem ekipy z Katalonii.

Lewandowski trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+4.). Wykorzystał świetne podanie od Pedriego, wpadł na pole karne i w sytuacji sam na sam sprytnym strzałem pokonał Thibauta Courtois.

37-letni napastnik grał do 66. minuty. Bohaterem meczu okazał się Raphinha - Brazylijczyk trafił do siatki „Królewskich” w 36. i 73. minucie, gdy ustalił wynik meczu.

Rywale odpowiedzieli wcześniej trafieniami Viniciusa Juniora na 1:1 (45+2.) oraz Gonzalo Garcii na 2:2 (45+6).

W końcówce spotkania czerwoną kartką został ukarany pomocnik Barcelony Frenkie de Jong.

W półfinałach turnieju w Arabii Saudyjskiej Barcelona, bez Polaków w składzie, pokonała Athletic Bilbao aż 5:0, a Real wygrał z Atletico Madryt 2:1.

