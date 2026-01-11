Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony, która pokonała Real Madryt 3:2 w finale turnieju o piłkarski Superpuchar Hiszpanii w Dżuddzie, broniąc tym samym trofeum. Dwa gole dla zwycięzców strzelił Raphinha. Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem ekipy z Katalonii.
Lewandowski trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy (45+4.). Wykorzystał świetne podanie od Pedriego, wpadł na pole karne i w sytuacji sam na sam sprytnym strzałem pokonał Thibauta Courtois.
37-letni napastnik grał do 66. minuty. Bohaterem meczu okazał się Raphinha - Brazylijczyk trafił do siatki „Królewskich” w 36. i 73. minucie, gdy ustalił wynik meczu.
Rywale odpowiedzieli wcześniej trafieniami Viniciusa Juniora na 1:1 (45+2.) oraz Gonzalo Garcii na 2:2 (45+6).
W końcówce spotkania czerwoną kartką został ukarany pomocnik Barcelony Frenkie de Jong.
W półfinałach turnieju w Arabii Saudyjskiej Barcelona, bez Polaków w składzie, pokonała Athletic Bilbao aż 5:0, a Real wygrał z Atletico Madryt 2:1.
kk/PAP
