Prezydent Karol Nawrocki zawitał dzisiaj do Zakopanego, gdzie przyglądał się zmaganiom skoczków narciarskich podczas konkursu Pucharu Świata. Dla Kamila Stocha, legendy polskich skoków, był to ostatni występ na Wielkiej Krokwi. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama Marta oraz dzieci syn Antek i córka Kasia.
Na prezydenta przez skocznią oprócz mediów czekał Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Konkurs w Zakopanem był ostatnim występem na tej skoczni Kamila Stocha, który kończy swoją piękną karierę. Po zakończonym konkursie prezydent spotkał się z polskim skoczkiem.
Prezydent Nawrocki zamieścił również wpis na platformie X, gdzie odniósł się nie tylko do tego, co działo się w Zakopanem, ale do innych sukcesów, które odnieśli dzisiaj polscy sportowcy.
To był dzień pełen wielkich sportowych emocji
W Sydney Polska po raz pierwszy triumfuje w United Cup! Do trzech razy sztuka – i tym razem zwycięsko. Wielkie gratulacje!
W halowym hokeju na trawie Polacy sięgają po srebro mistrzostw Europy po niezwykle zaciętym finale z Austrią. MVP turnieju Gracjan Jarzyński, najlepszym bramkarzem Mateusz Popiołkowski. Polska jest z Was dumna.
Dziś także Wielka Krokiew w Zakopanem – wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha – dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy.
Gratulacje dla zwycięzców i wyrazy uznania dla polskich skoczków za walkę do końca
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750449-para-prezydencka-kibicowala-polskim-skoczkom
