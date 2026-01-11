Kacper Tomasiak zajął 11. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Awansu do drugiej serii swoich ostatnich zawodów PŚ na Wielkiej Krokwi nie wywalczył 42. Kamil Stoch. Wygrał Słoweniec Anze Lanisek. Sportowo weekend był do niczego, emocjonalnie zostanie ze mną do końca życia - powiedział tuż po ostatnim skoku w Pucharze Świata w Zakopanem Kamil Stoch. Zawody obserwował prezydent RP Karol Nawrocki z żoną.
Wzruszające pożegnanie
Pod względem sportowym ten weekend w Zakopanem był w moim wykonaniu do niczego. Nie nadawałem się do wykonania najprostszych rzeczy. Wcześniej marzyłem, a nawet sobie w głowie układałem jak bym chciał oddać te skoki w Zakopanem, a nawet jak śpiewam hymn. No, ale jak widać życie napisało swój scenariusz. Emocjonalnie jednak ten weekend był niesamowity i zostanie ze mną do końca życia. Te w sumie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy tutaj są, którzy gdy jechałem wyciągiem machali, wykrzykiwali podziękowania i słowa wsparcia…
— mówił wzruszony Stoch.
Dodał, że to właśnie uświadomiło mu, że nie ma znaczenia jaki ten ostatni skok tu oddał.
Najważniejsze stało się to, że dotrwałem do tego momentu i mogę się ukłonić tym wszystkim kibicom, pożegnać uśmiechem i pomachać do nich. Nie musieli tu być, zwłaszcza po tym jak ostatnio marnie mi szło, a jednak byli, wspierali z całego serca. Zresztą od każdego na tej skoczni i wokół niej słyszałem podziękowania, niektórzy - tak jak ja - ocierali nawet łezkę
— zakończył Stoch.
Uczestnicy zakopiańskiego konkursu indywidualnego skakali w bardzo trudnych warunkach. Momentami w stolicy polskich Tatr sypał gęsty śnieg, któremu towarzyszył wiejący z różnych kierunków wiatr. Porywy sięgały 4-5 m/s.
Każdą serię przerywano wielokrotnie - z powodu podmuchów, lub konieczności wyczyszczenie torów najazdowych. Tu od belki aż do progu pracowało 18 osób.
Stoch musiał oczekiwać na skok przy 12-stopniowym mrozie, a gdy otrzymał zgodę na swoją próbę, zdołał polecieć jedynie na odległość 119,5 m i został sklasyfikowany na 42 miejscu.
Wygrana Słoweńca
Konkurs w skokach narciarskich w Zakopanem wygrał Słoweniec Anze Lanisek. Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner. Kacper Tomasiak był 11., Maciej Kot 18., a Paweł Wąsek 23. Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.
kk/PAP
