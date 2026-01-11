Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Belindą Bencic i Jakubem Paulem 6:4, 6:3 w mikście i Polska pokonała Szwajcarię 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. To pierwszy triumf biało-czerwonych w tych rozgrywkach, dwa poprzednie finały przegrali.
„To wielki dzień dla Polski”
Hubert Hurkacz, jeden z głównych autorów zwycięstwa Polski ze Szwajcarią 2:1 w finale turnieju United Cup w Sydney w Australii, przyznał po meczu, że biało-czerwoni tenisiści pokazali, jak mocną są drużyną.
Nie mam słów. To naprawdę niesamowite dla mnie, ale to też wielki dzień dla Polski, dla polskiego tenisa. Myślę, że to naprawdę wyjątkowe i niesamowite, że pokazaliśmy, jak silni jesteśmy jako zespół w tenisie. Zdobycie tego trofeum smakuje niesamowicie. Dwa razy byliśmy bardzo blisko. Jestem bardzo wdzięczny całej drużynie, każdemu za wspieranie się nawzajem, za to, że jesteśmy razem i cieszymy się rywalizacją
— przyznał Wrocławianin podczas konferencji prasowej po finale.
Wstępnie do składu miksta awizowani byli tradycyjnie Świątek i Hurkacz, ale podobnie jak we wcześniejszych meczach kapitan ekipy Mateusz Terczyński zdecydował się ostatecznie na Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego, którzy pozostawali niepokonani w tej edycji turnieju i przesądzili także o zwycięstwach nad Australią i USA w - odpowiednio - ćwierćfinale i półfinale. Swój mecz wygrali 6:4, 6:3. 33-letnia tenisistka z Krynicy-Zdroju zdobyła decydujący punkt w pierwszym secie, znacząco przyczyniła się też do wygranej w drugiej partii.
Myślę, że zawsze się opłaca, gdy jest się odważnym podczas kluczowych akcji, zwłaszcza w grze podwójnej. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy tego seta i ten mecz
— przyznała Kawa.
Wcześniej Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6, a Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3.
Para mieszana Kawa - Zieliński przesądziła także o zwycięstwach nad Australią i USA w, odpowiednio, ćwierćfinale i półfinale.
Wcześniejsze decydujące spotkanie
Polacy dwukrotnie wcześniej grali w decydującym spotkaniu - w 2024 roku ulegli Niemcom, a w poprzedniej edycji ekipie USA.
W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Od tego etapu rywalizacja toczyła się już systemem pucharowym.
United Cup był sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
