Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Andrea Bocelli wystąpi podczas ceremonii otwarcia. "Jego obecność to solidny most pomiędzy muzyką i sportem"

Słynny tenor Andrea Bocelli wystąpi podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, która odbędzie się 6 lutego w Mediolanie” - poinformowali organizatorzy. 67-letni artysta był też jedną z gwiazd ceremonii zamknięcia imprezy tej samej rangi w Turynie w 2006 roku.

Most pomiędzy muzyką i sportem”

Jego obecność na ceremonii stanowi solidny most pomiędzy muzyką i sportem, a jego występ będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów tego wydarzenia, które połączy walory artystyczne z wartościami olimpijskimi

— napisano w komunikacie.

Wcześniej ogłoszono także, że 6 lutego na słynnym stadionie San Siro wystąpić mają też m.in. amerykańska gwiazda pop Mariah Carey i włoska piosenkarka Laura Pausini.

Igrzyska we Włoszech potrwają do 22 lutego.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

