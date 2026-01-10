Asseco Resovia Rzeszów pokonał PGE Projekt Warszawa 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) i awansowała do finału turnieju o Puchar Polski siatkarzy, który odbywa się w Krakowie. W meczu o trofeum zmierzy się z LUK Bogdanką. Drużyna z Lublina we wcześniejszym półfinale wygrała z Indykpolem AZS Olsztyn 3:2.
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (21:25, 22:25, 22:25).
PGE Projekt Warszawa: Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Linus Weber, Karol Kłos, Jurii Semeniuk, Kevin Tillie - Damian Wojtaszek (libero) - Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski
Asseco Resovia Rzeszów: Karol Butryn, Klemen Cebulj, Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Mateusz Poręba, Artur Szalpuk - Paweł Zatorski (libero) - Yacine Louati, Erik Shoji, Jakub Bucki.
Pierwszy set miał bardzo wyrównany przebieg. Walczono „punkt za punkt”, żadnej z drużyn nie udało się zbudować większej przewagi. W końcu szala przechyliła się na korzyść Resovii, która objęła prowadzenie 21:19, a potem 23:20. Seta najpierw skutecznym atakiem, a potem asem serwisowym zakończył Słoweniec Klemen Cebulj.
W drugiej partii dość długo prowadził Projekt, nawet 15:12, ale wówczas cztery kolejne punkty zdobyła Resovia. Chwilę później, po bloku Marcina Janusza, Rzeszowianie prowadzili 18:16.
Podopieczni włoskiego trenera Massimo Bottiego nie stracili już kontroli na setem, choć dwukrotnie po wideo weryfikacji przyznawano punkty Projektowi. Drugą partię zakończył serwis w siatkę Linusa Webera.
W trzeciej odsłonie znowu długo żadna z drużyn nie potrafiła zbudować wyraźniejszej przewagi. Przy stanie 22:21 dla rzeszowskiego zespołu Jurii Semeniuk doprowadził do remisu asem serwisowym, choć o tym że piłka wylądowała w boisku zadecydowano dopiero po analizie zapisu wideo.
Awans Resovii do finału!
To tylko zmobilizowało siatkarzy z Rzeszowa, którzy zdobyli trzy kolejne punkty i zapewnili sobie awans do niedzielnego finału, który rozpocznie się o godz. 14.45.
Najlepszym zawodnikiem meczu uznano rozgrywającego zwycięzców - Janusza.
Resovia trzykrotnie zdobyła Puchar Polski - po raz ostatni jednak w 1987 roku. Poprzednio w finale grała w 2015 roku.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750382-asseco-resovia-rzeszow-w-finale-pucharu-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.