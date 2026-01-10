Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrali Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher przed Słoweńcami Timim Zajcem i Anze Laniskiem.
Konkurs duetów polega na rywalizacji dwuosobowych drużyn. W punktacji uwzględnia się wyniki obu skoczków z trzech serii. W pierwszej zaprezentowało się 14 drużyn. W drugiej wystąpiło 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.
Polacy na podium
Austriacy w sześciu skokach zdobyli 805,9 pkt, Słoweńcy - 758,3 pkt, a Polacy - 741,8 pkt. Kubacki skoczył 127,5m, 121,5 m i 123 m, natomiast Tomasiak - 132,5 m, 133 m i 136,5 m.
Cieszy mnie to, że wywalczyliśmy podium z Kacprem. Wiedziałem, że skoczy dobrze. Było trochę emocji. Staniemy na podium w Zakopanem, a to zawsze jest magiczne przeżycie. Robiłem swoje ze skoku na skok. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Skoki narciarskie to przewrotny sport
— powiedział Kubacki w Eurosporcie.
Polacy pierwszy raz w tym sezonie stanęli na podium.
Jestem szczęśliwy, lecz bardzo zmęczony. Będziemy celebrować, ale muszę też odpocząć
— oznajmił Tomasiak na antenie TVP Sport.
Wyniki konkursu
Tuż za podium uplasowali się Norwegowie Kristoffer Eriksen Sundal i Halvor Egner Granerud - 734,7 pkt. Piąte miejsce przypadło Szwajcarom, szóste - Niemcom, siódme - Ukraińcom, a ósme - Finom.
Najlepszą indywidualną notę po skokach na 134,5 m, 130,5 m i 140 m miał Lanisek - 416,5 pkt. Drugi wynik uzyskał Hoerl, który skoczył 141 m, 141 m i 133 m, co dało mu 411,1 pkt. Trzeci rezultat miał Tomasiak - 397,7, a Kubacki zdobył 344,1 pkt. Indywidualnie był 12.
Austriacy powiększyli przewagę w Pucharze Narodów. Po sobotnim zwycięstwie mają 3055 pkt. Kolejne miejsca zajmują Słoweńcy - 2391, Japończycy - 2084, Niemcy - 1600, Norwegowie - 1038 i Polacy - 863.
Był to ósmy w historii konkurs duetów w Pucharze Świata. Pierwszy odbył się w lutym 2023 roku w amerykańskim Lake Placid. Wygrali go Kubacki i Piotr Żyła.
11 stycznia w Zakopanem odbędzie się konkurs indywidualny z udziałem pięciu Polaków: Tomasiaka, Kubackiego, Macieja Kota, Pawła Wąska i Kamila Stocha.
Podsumowanie
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie duetów Pucharu Świata w Zakopanem. To pierwsze polskie podium w tym sezonie.
Adrian Siwek/PAP
