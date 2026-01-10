Kaja Ziomek-Nogal została dziś mistrzynią Europy w łyżwiarstwie szybkim na 500 m w Tomaszowie Mazowieckim. Srebrny medal wywalczyła Andżelika Wójcik. Piąta była Martyna Baran. Polacy mają już na koncie pięć medali.
Polskie sprinterki między sobą rozstrzygnęły sprawę najcenniejszych medali w rywalizacji na najkrótszym dystansie. Jechały w ostatniej parze, w której lepsza okazała się Ziomek-Nogal, zwyciężając z czasem 37,79. Wójcik straciła do niej 0,48 s. Trzecie miejsce zajęła Holenderka Isabel Grevelt – 38,37.
Dobrze spisała się też Baran, która z wynikiem 38,55 została sklasyfikowana na piątej pozycji.
Reprezentanci Polski na zawodach w tomaszowskiej Arenie Lodowej wywalczyli już pięć medali, w tym cztery złote. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuł na 1000 m sięgnął Damian Żurek a na 500 m Kaja Ziomek-Nogal.
Stojąc na podium naprawdę się wzruszyłam. To było niesamowite uczucie usłyszeć polski hymn. Pomyślałam, że jestem z siebie przeogromnie dumna. Podczas poprzednich mistrzostw Europy moja córka miała pół roku, a ja nie byłam jeszcze w stanie startować. Uświadomiłam dziś sobie, jak długą i ciężką drogę przebyłam, żeby zdobyć to złoto. To było ukoronowanie tego, co zrobiłam do tej pory
— powiedziała Ziomek-Nogal.
Ziomek-Nogal chce zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich
28-letnia łyżwiarka przyznała, że wróciła do sportu po macierzyństwie, żeby zdobyć olimpijski medal na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, które rozpoczną się 6 lutego.
Mam nadzieję, że medal mistrzostw Europy jest tylko przedsmakiem i potwierdzeniem, że do tego dążę. Ja naprawdę o tym marzę i zrobię wszystko, żeby polski hymn usłyszeć też w Mediolanie. Na tych zawodach pokazujemy, że jesteśmy potęgą i marzę o tym, by za miesiąc to udowodnić
— podkreśliła.
Oceniła, że początek sezonu w jej wykonaniu był słabszy niż zakładała, ale – jak dodała – obecnie ustabilizowała formę, a sukcesy z Tomaszowa Mazowieckiego dodadzą jej pewności siebie przed najważniejszą imprezą czeterolecia.
Jak mówiła, według trenera to jeszcze nie jest jej szczyt formy i ma rezerwy na szybszą jazdę.
Jeśli on tak mówi, to ja mu wierzę i bardzo się na to cieszę. Może więc być jeszcze szybciej. Teraz będziemy mieć kilka dni na odpoczynek w domu, ale już 14 stycznia jedziemy trenować do Inzell. Tam czeka nas jeszcze start w Pucharze Świata, a po nim będziemy mieć jeszcze chwilę, żeby bezpośrednio przygotować się do startu na igrzyskach
— tłumaczyła Ziomek-Nogal.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750363-ziomek-nogal-mistrzynia-europy-w-lyzwiarstwie-szybkim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.