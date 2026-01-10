Polska reprezentacja w tenisa pokonała USA w półfinale United Cup w Sydney. W decydującym starciu Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Coco Gauff i Christianem Harrisonem 7:6 (7-5), 7:6 (7-3) w mikście. Finalnie rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Polski 2:1 w meczach. W jutrzejszym finale zmierzymy się ze Szwajcarią.
Spotkanie było niezwykle zacięte. O wygranej polskiej pary zadecydowała świetna gra pod presją. W obu partiach Kawa i Zieliński musieli bowiem bronić piłek setowych.
W pierwszej miało to miejsce przy stanie 4:5. Udało im się jednak wyrównać, a w tie-breaku szybko wypracowali małą przewagę, którą utrzymali do końca.
W drugim secie Polacy dwukrotnie odrabiali stratę przełamania, a przy wyniku 5:6 poradzili sobie z dwiema piłkami setowymi. W tie-breaku znów udowodnili swoją wyższość.
W przeciwieństwie do Amerykanów Kawa i Zieliński takie sytuacje wykorzystywali z zimną krwią. W pierwszej partii rozstrzygający punkt zdobyli przy pierwszej piłce setowej, a potem przy pierwszej meczowej.
Niesamowite, trudno opisać to słowami. Gra dla kraju, dla drużyny jest czymś wyjątkowym. To coś znacznie większego niż wygrywanie turniejów tylko dla siebie. Być w stanie pomóc drużynie, dołożyć cegiełkę do awansu do finału, to niesamowite uczucie
— powiedział Zieliński na konferencji prasowej.
Mecze Hurkacza i Świątek
Wcześniej Hubert Hurkacz wygrał z Taylorem Fritzem 7:6 (7-1), 7:6 (7-2), a Iga Świątek przegrała z Gauff 4:6, 2:6.
Hurkacz, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, w Australii prezentuje się bardzo dobrze. W fazie grupowej pokonał m.in. trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva. Teraz poradził sobie z dziewiątym na liście ATP Fritzem.
Jestem bardzo zadowolony ze swojego występu, szczególnie po ciężkim meczu wczoraj z Alexem (Australijczykiem de Minaurem - PAP). Nie mogę się doczekać finału
— przyznał 28-letni wrocławianin.
To było 16. spotkanie Świątek z Gauff i piąta wygrana Amerykanki. Choć bilans wciąż jest wyraźnie na korzyść Polki, to przegrała ich cztery ostatnie mecze.
Coco poprawiła grę pod wieloma względami. To jest bardzo widoczne. Mecze, które grałyśmy kilka lat temu były dość jednostronne. Dojrzała, stała się bardziej doświadczona. Jest topową zawodniczką, gratulacje dla niej
— oceniła 24-letnia Świątek, która od Gauff jest trzy lata starsza.
Biało-czerwoni finalistami United Cup są po raz trzeci. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - właśnie z USA.
Mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć do trzech razy sztuka
— podkreślił Zieliński.
Szwajcaria vs. Belgia
W drugim półfinale Szwajcaria wygrała z Belgią 2:1. Prowadzenie Szwajcarii dała Belinda Bencic, która pokonała Elise Mertens 6:3, 4:6, 7:6 (7-0). Do remisu doprowadził Zizou Bergs, wygrywając ze Stanem Wawrinką 6:3, 6:7 (4-7), 6:3. O zwycięstwie Helwetów zdecydował mecz par mieszanych. Bencic i Jakub Paul pokonali Mertens i Bergsa 6:3, 0:6, 10-5.
Finał rozpocznie się o 7.30 czasu polskiego od meczu Świątek z Bencic. Potem na kort wyjdą Hurkacz i Wawrinka, który zapowiedział, że po tym sezonie kończy karierę. Na koniec pary mieszane, jeśli po singlach będzie remis. Przy wyniku 2:0 mikst nie zostanie rozegrany.
Świątek ma bilans z Bencic 5-1, a Hurkacz z 40-letnim Wawrinką 1-0. Trzykrotnego mistrza wielkoszlemowego pokonał w 2023 roku w United Cup.
Czeka mnie wyzwanie. Belinda lubi grać szybko. Pierwsze dwie piłki mają duże znaczenie, bo uderza mocno. Postaram się być gotowa i narzucić własny styl gry
— powiedziała Świątek.
United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750359-polacy-pokonali-usa-w-united-cupszwajcaria-rywalem-w-finale
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.