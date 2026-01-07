Występujący w FC Barcelona Lamine Yamal jest najdroższym piłkarzem świata - wynika z najnowszego raportu zlokalizowanego w Szwajcarii Międzynarodowego Ośrodka Badań Sportowych (CIES). Szacuje on wartość hiszpańskiego gracza na 343,1 mln euro.
W zestawieniu 100 najdroższych piłkarzy globu 18-letni skrzydłowy katalońskiego klubu wyprzedził napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda. CIES szacuje wartość norweskiego snajpera na 255,1 mln euro.
Dalsze miejsca
Na trzecim miejscu zestawienia organizacji mającej swoją siedzibę w Neuchatel uplasował się napastnik reprezentacji Francji oraz Realu Madryt Kylian Mbappe. Jego wartość szacowana jest na 201,3 mln euro.
Zawodnik „Królewskich” zajmuje także czwartą pozycję listy najdroższych piłkarzy świata. Znalazł się na niej angielski pomocnik Jude Bellingham, którego wartość CIES ocenia na 153,1 mln euro.
Pierwszą piątkę klasyfikacji zamyka skrzydłowy reprezentacji Francji i Bayernu Monachium Michael Olise, którego cenę autorzy raportu szacują na 136,9 mln euro.
Wśród setki najdroższych piłkarzy świata nie znalazł się żaden zawodnik z Polski.
Podsumowanie
Adrian Siwek/PAP
