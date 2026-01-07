Według CIES to Lamine Yamal jest najdroższym piłkarzem świata. W pierwszej setce nie znalazł się żaden Polak

  • Sport
  • opublikowano:
Lamine Yamal z FC Barcelony został uznany przez CIES za najdroższego piłkarza świata. / autor: Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/blue-orange-black-green-white-adidas-soccer-ball-on-green-field-47354/
Lamine Yamal z FC Barcelony został uznany przez CIES za najdroższego piłkarza świata. / autor: Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/blue-orange-black-green-white-adidas-soccer-ball-on-green-field-47354/

Występujący w FC Barcelona Lamine Yamal jest najdroższym piłkarzem świata - wynika z najnowszego raportu zlokalizowanego w Szwajcarii Międzynarodowego Ośrodka Badań Sportowych (CIES). Szacuje on wartość hiszpańskiego gracza na 343,1 mln euro.

W zestawieniu 100 najdroższych piłkarzy globu 18-letni skrzydłowy katalońskiego klubu wyprzedził napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda. CIES szacuje wartość norweskiego snajpera na 255,1 mln euro.

Dalsze miejsca

Na trzecim miejscu zestawienia organizacji mającej swoją siedzibę w Neuchatel uplasował się napastnik reprezentacji Francji oraz Realu Madryt Kylian Mbappe. Jego wartość szacowana jest na 201,3 mln euro.

Zawodnik „Królewskich” zajmuje także czwartą pozycję listy najdroższych piłkarzy świata. Znalazł się na niej angielski pomocnik Jude Bellingham, którego wartość CIES ocenia na 153,1 mln euro.

Pierwszą piątkę klasyfikacji zamyka skrzydłowy reprezentacji Francji i Bayernu Monachium Michael Olise, którego cenę autorzy raportu szacują na 136,9 mln euro.

Wśród setki najdroższych piłkarzy świata nie znalazł się żaden zawodnik z Polski.

Podsumowanie

Lamine Yamal z FC Barcelony został uznany przez CIES za najdroższego piłkarza świata. Kolejne miejsca zajęli Erling Haaland oraz Kylian Mbappe.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych