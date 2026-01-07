Władze FC Porto potwierdziły pozyskanie z Jagiellonii Białystok 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, który podpisał ze „Smokami” kontrakt do 2029 roku. Klauzulę odstępnego w przypadku kolejnego transferu polskiego pomocnika kierownictwo portugalskiego klubu określiło na 60 mln euro.
W krótkim komunikacie opublikowanym w sieci X władze klubu, witając młodego piłkarza, umieściły film, w którym Pietuszewski z koszulką FC Porto deklaruje, że jest szczęśliwy, iż został zawodnikiem tego zespołu.
Negocjacje w sprawie transferu Pietuszewskiego trwały od kilka tygodni. Jagiellonia i FC Porto uzgodniły łączny koszt przejścia młodego pomocnika na 10 mln euro.
FC Porto pewnie przewodzi w portugalskiej lidze. „Smoki”, w których od lata 2025 występują obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, z dorobkiem 49 punktów o siedem wyprzedzają ekipę lizbońskiego Sportingu, a o 10 stołeczną Benfikę.
