Oskar Pietuszewski przechodzi do FC Porto! 17-latek podpisał kontrakt ze "Smokami" do 2029 roku. Ile zarobi Jagiellonia?

Władze FC Porto potwierdziły pozyskanie z Jagiellonii Białystok 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, który podpisał ze „Smokami” kontrakt do 2029 roku. Klauzulę odstępnego w przypadku kolejnego transferu polskiego pomocnika kierownictwo portugalskiego klubu określiło na 60 mln euro.

W krótkim komunikacie opublikowanym w sieci X władze klubu, witając młodego piłkarza, umieściły film, w którym Pietuszewski z koszulką FC Porto deklaruje, że jest szczęśliwy, iż został zawodnikiem tego zespołu.

Negocjacje w sprawie transferu Pietuszewskiego trwały od kilka tygodni. Jagiellonia i FC Porto uzgodniły łączny koszt przejścia młodego pomocnika na 10 mln euro.

FC Porto pewnie przewodzi w portugalskiej lidze. „Smoki”, w których od lata 2025 występują obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior, z dorobkiem 49 punktów o siedem wyprzedzają ekipę lizbońskiego Sportingu, a o 10 stołeczną Benfikę.

Adam Stankiewicz/PAP/X

