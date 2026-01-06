Chelsea Londyn ogłosiła nowego trenera. Enzo Marescę zastąpił Liam Rosenior - umowa do 2032 r. "Jestem niezwykle zaszczycony nominacją"

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Liam Rosenior został nowym trenerem Chelsea Londyn, zastępując zwolnionego Enzo Mareskę, a angielski szkoleniowiec związał się z klubem długoterminowym kontraktem do 2032 roku.

Anglik zastąpił Włocha Marescę po tym, jak ten został zwolniony ze względu na słabe wyniki drużyny. W Premier League wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i w tabeli zajmuje piąte miejsce.

Jestem niezwykle zaszczycony nominacją na trenera Chelsea Football Club. To klub o wyjątkowym duchu i dumnej historii zdobywania trofeów

— powiedział nowy szkoleniowiec, w oświadczeniu.

41-letni trener zrezygnował tym samym ze stanowiska we francuskim Strasbourgu, w którym pracował od lipca 2024 roku. Wcześniej prowadził zespoły Derby County i Hull City.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bezkrólewie w Manchesterze United. Ruben Amorim stracił posadę trenera „Czerwonych Diabłów”. Portugalskie media spekulują ws. zwolnienia

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych