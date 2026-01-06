Liam Rosenior został nowym trenerem Chelsea Londyn, zastępując zwolnionego Enzo Mareskę, a angielski szkoleniowiec związał się z klubem długoterminowym kontraktem do 2032 roku.
Anglik zastąpił Włocha Marescę po tym, jak ten został zwolniony ze względu na słabe wyniki drużyny. W Premier League wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i w tabeli zajmuje piąte miejsce.
Jestem niezwykle zaszczycony nominacją na trenera Chelsea Football Club. To klub o wyjątkowym duchu i dumnej historii zdobywania trofeów
— powiedział nowy szkoleniowiec, w oświadczeniu.
41-letni trener zrezygnował tym samym ze stanowiska we francuskim Strasbourgu, w którym pracował od lipca 2024 roku. Wcześniej prowadził zespoły Derby County i Hull City.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/750011-chelsea-ma-nowego-trenera-liam-rosenior-z-umowa-do-2032-r
