Kapitan reprezentacji Polski i napastnik Barcelony Robert Lewandowski wygrał 59. plebiscyt na Piłkarza Roku organizowany przez katowicki dziennik „Sport”. Wyprzedził Piotra Zielińskiego i Jakuba Kamińskiego. Wyniki zostały ogłoszone dziś.
Lewandowski triumfował w tym głosowaniu po raz 13. Jest rekordzistą, bo poza nim nikt nie zdobył tego wyróżnienia więcej niż trzykrotnie. Tyle razy wygrali Kazimierz Deyna, Włodzimierz Smolarek i Andrzej Juskowiak.
„Lewy” wygrywa od 2011 roku, z dwuletnią przerwą, kiedy ustąpił Wojciechowi Szczęsnemu (2022) i Piotrowi Zielińskiemu (2023). Tym razem 37-latek zdobył 11,38 proc. wszystkich punktów, wyprzedzając Zielińskiego (10,57), Jakuba Kamińskiego (9,92), Matty’ego Casha (9,54) i Jana Bednarka (8,09).
Punktacja
Czytelnicy dziennika „Sport” mogli przyznawać punkty 10 zawodnikom spośród 20 zaproponowanych przez redakcję. Głosowanie trwało od 3 do 31 grudnia.
Czołowa piątka plebiscytu na Piłkarza Roku 2025:
1. Robert Lewandowski (FC Barcelona) 11,38 proc.
2. Piotr Zieliński (Inter Mediolan) 10,57
3. Jakub Kamiński (FC Koeln) 9,92
4. Matty Cash (Aston Villa Birmingham) 9,54
5. Jan Bednarek (FC Porto) 8,09
Rok wcześniej Lewandowski wyprzedził Zielińskiego i Łukasza Skorupskiego (Bologna).
Pierwszy plebiscyt „Sportu” odbył się w 1966 roku, a wygrał wtedy Zygmunt Anczok. Od tego czasu nie odbył się tylko raz, z powodu tzw. „Afery na Okęciu” w 1980 r. (dyskwalifikacja czterech piłkarzy reprezentacji przez PZPN).
„Sport” od 1 grudnia 2023 ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej, w aplikacji.
Robert Knap/PAP
