Domen Prevc dominuje w Turnieju Czterech Skoczni, nie miał sobie równych w Ga-Pa. Kacper Tomasiak zakończył zawody na 8 miejscu

Domen Prevc dominuje w Turnieju Czterech Skoczni, nie miał sobie równych w Ga-Pa. Kacper Tomasiak zakończył zawody na 8 miejscu. Na zdjęciu Domen Prevc w locie / autor: PAP/EPA
Domen Prevc dominuje w Turnieju Czterech Skoczni, nie miał sobie równych w Ga-Pa. Kacper Tomasiak zakończył zawody na 8 miejscu. Na zdjęciu Domen Prevc w locie / autor: PAP/EPA

Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, który wygrał lider cyklu i Pucharu Świata Słoweniec Domen Prevc.

Pozostałe miejsca na podium zajęli Austriacy - Jan Hoerl i Stephan Embacher.

W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków. Kamil Stoch był 20., a Maciej Kot 23.

Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.

Adam Bąkowski/PAP

