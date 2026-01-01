Karuzela trenerska znów idzie w ruch. Chelsea Londyn zwolniła Enzo Marescę. "Zmiana daje drużynie największą szansę na powrót"

Karuzela trenerska znów idzie w ruch. Chelsea Londyn zwolniła Enzo Marescę. "Zmiana daje drużynie największą szansę na powrót". Na zdjęciu Enzo Maresca i zawodnicy Chelsea Londyn / autor: PAP/EPA
Karuzela trenerska znów idzie w ruch. Chelsea Londyn zwolniła Enzo Marescę. "Zmiana daje drużynie największą szansę na powrót". Na zdjęciu Enzo Maresca i zawodnicy Chelsea Londyn / autor: PAP/EPA

Chelsea Londyn zwolniła Enzo Marescę po serii słabych wyników w Premier League, gdzie zespół wygrał tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i spadł na piąte miejsce w tabeli.

Maresca objął Chelsea w czerwcu 2024 roku po udanym okresie w Leicester City, z którym już w pierwszym sezonie wywalczył awans do ekstraklasy. Początek jego pracy w Londynie też był udany. W sezonie 2024/25 zespół zajął w lidze czwarte miejsce, a także triumfował w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata.

Jeszcze miesiąc temu nic nie zapowiadało, że posada Włocha może być zagrożona. Pod koniec listopada jego podopieczni pokonali w Lidze Mistrzów Barcelonę 3:0, a następnie zremisowali z liderem Premier League Arsenalem Londyn 1:1. W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia, że jego relacje z władzami klubu uległy znacznemu pogorszeniu.

Oświadczenie Chelsea ws. zwolnienia

Uznaliśmy z Enzo, że zmiana daje drużynie największą szansę na powrót na właściwe tory

— napisano w klubowym oświadczeniu.

Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane. Najbliższy mecz Chelsea rozegra 4 stycznia na wyjeździe z Manchesterem City.

Adam Bąkowski/PAP

