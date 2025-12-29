Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua został lekko ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym śmierć poniosły dwie osoby - poinformowały miejscowe i brytyjskie media. 36-letni pięściarz trafił do szpitala. Ofiarami sa bliscy współpracownicy pięściarza.
Według gazety „Daily Mail”, która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.
Stacja BBC z kolei poinformowała, że według miejscowych władz Brytyjczyk czuje się dobrze.
Wypadek
W internecie krążą nagrania, na których widać, jak Joshua jest wyciągany z bolesnym wyrazem twarzy z mocno uszkodzonego samochodu. Urodzony w Anglii syn nigeryjskich imigrantów prawdopodobnie siedział na tylnym siedzeniu, za kierowcą. Do wypadku doszło podobno na autostradzie w Makun, a jedno auto miało uderzyć w stojącą ciężarówkę.
Szwedzki pięściarz Badou Jack przekazał, że w wypadki zginęło dwóch przyjaciół AJ-a. - trener personalny Lat i trener od przygotowania siłowego Sina.
Kariera Joshuy
Joshua w 2012 roku został w Londynie mistrzem olimpijskim, a następnie przez parę lat był zawodowym mistrzem świata wagi ciężkiej. W 2017 roku wygrał spektakularną walkę o tytuł z Ukraińcem Wołodymyrem Kliczką na londyńskim stadionie Wembley. Pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż. W 2024 roku uległ swojemu rodakowi Danielowi Dubois. Te porażki sprawiły, że jego kariera uległa załamaniu.
Krótko przed Bożym Narodzeniem wrócił do ringu i pokonał na gali w Miami przez techniczny nokaut Jake’a Paula, amerykańskiego influencera, który próbuje sił w boksie. Za ten pojedynek miał otrzymać ok. 70 mln dolarów.
Po walce Joshua rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwaną „bitwę o Wielką Brytanię”.
Jego bilans jako zawodowca to 29 zwycięstw, w tym 26 przez KO, i cztery porażki.
