Kolejne dwie bramki Cristiano Ronaldo! Jedną zdobył piętką. 40-letni Portugalczyk jest bliski strzelenia 1000 goli w karierze

autor: Wikimedia Commons/Mehrdad Esfahani/SNN
Portugalczyk Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki dla Al-Nassr w wygranym 3:0 meczu z Al-Okhdood w saudyjskiej ekstraklasie. Łącznie słynny piłkarz ma już na koncie 956 goli w bogatej karierze.

Oba trafienia 40-letni Ronaldo zaliczył w pierwszej połowie. Otworzył wynik w 31. minucie, strzelając z bliska po rzucie rożnym, a wynik podwyższył po efektownym uderzeniu piętą w doliczonym czasie tej części gry.

Dorobek znakomitego Portugalczyka mógł być dziś jeszcze bardziej efektowny, ale w 65. minucie strzelony przez niego gol został anulowany z powodu spalonego.

W końcówce spotkania (90+4.) wynik ustalił jego rodak Joao Felix.

Obaj piłkarze znajdują się na czele klasyfikacji strzelców saudyjskiej ekstraklasy - po 12 goli. Natomiast ich drużyna jest liderem tabeli z kompletem 30 punktów, wyprzedzając o cztery Al-Hilal.

Al-Nassr został pierwszym zespołem w historii Saudi Pro League, który wygrał 10 pierwszych meczów w sezonie.

Ronaldo zbliża się do granicy tysiąca bramek w karierze. Obecnie, licząc wszystkie rozgrywki oraz występy w reprezentacji, zdobył 956, z czego 40 w mijającym roku.

