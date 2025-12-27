Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Triumfował Austriak Clemens Leitner, a drugi był jego rodak Markus Mueller.
Kubacki po pierwszej serii konkursu na dużej skoczni (H140) i skoku na odległość 131,5 m był czwarty. W drugiej serii uzyskał odległość 131 m i awansował na trzecią pozycję z dorobkiem 280,1 punktów, o 3,6 mniej od zwycięzcy.
Leitner wygrał po skokach na odległość 133 m i 135 m. Drugi Mueller uzyskał 138 m i 131 m, tracąc do swojego rodaka 3 pkt.
Aleksander Zniszczoł zajął 16. miejsce ze stratą 28,3 pkt do triumfatora (130 m i 122 m), a Klemens Joniak 21. ze stratą 31,8 pkt (123,5 m i 133 m). Do drugiej serii nie awansowali 33. Jarosław Krzak (117,5 m) oraz 38. Jakub Wolny (113 m).
Kalsyfikacja generalna PK
Liderem klasyfikacji generalnej PK jest Austriak Maximilian Ortner - 160 pkt. Joniak jest 10. - 91, Kubacki 12. - 60, Zniszczoł 13. - 57, Wolny 62. - 7, Krzak 39. - 8, a Adam Niżnik 43. - 7.
Drugi konkurs PK w Engelbergu odbędzie się również na dużej skoczni w niedzielę. Początek o godz. 12.
Tego samego dnia czołówka światowa rozpocznie rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni - od kwalifikacji w Oberstdorfie.
Adam Stankiewicz/PAP
