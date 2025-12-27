Lewandowski w szczerym wywiadzie. O planach na przyszłość, reprezentacji, Barcelonie i relacjach z piłkarzami. "Nie mam mu tego za złe"

Na zdjęciu Robert Lewandowski podczas meczu kadry / autor: Fratria
Na zdjęciu Robert Lewandowski podczas meczu kadry / autor: Fratria

Wywiad Bogdana Rymanowskiego z Robertem Lewandowskim odbił się w świecie szerokim echem. Kapitan reprezentacji Polski opowiedział o relacjach w kadrze, Barcelonie, a także swojej przyszłości.

Barcelona i plany na przyszłość

Na dziś nie wiem, gdzie chciałbym grać, nie mam potrzeby, by się nad tym zastanawiać, przyjdzie czas […] Nie mam na razie nic, nie mam też presji wewnętrznej, że muszę zaraz zdecydować. Ja muszę to poczuć. Na dziś jeszcze tego nie poczułem

— powiedział.

Dodał, że temat transferu nie jest tym, o czym dyskutuje ze swoim managerem Pinim Zahavim:

Temat transferu, mojej przyszłości, ponieważ ja też nie wiem, gdzie chciałbym grać - idealnie się składa, że mogę to odkładać.

Lewandowski odmawia pożyczki Grosickiemu

W trakcie rozmowy poruszona została również sprawa, która znalazła się w książce dziennikarza sportowego Sebastiana Staszewskiego „Lewandowski prawdziwy”. Jest to nieautoryzowana biografia polskiego napastnika. Chodziło o prośbę Kamila Grosickiego sprzed kilku lat. Piłkarz Pogoni Szczecin zapytał Lewandowskiego, czy ten nie pożyczy mu pieniędzy.

Kamil, nie pożyczę ci tych pieniędzy. Nie chodzi o to, że je mam albo mógłbym. Wiem, że pożyczając ci te pieniądze, ja ci zaszkodzę

— relacjonował Lewandowski w wywiadzie.

Pożyczanie tych pieniędzy, wiedząc jaki jest background tego, danej sytuacji, w jakich latach to było, nie chciałem się przyczynić do tego, żeby jego problem się jeszcze pogłębił. W książce inaczej to brzmi jak przeczytasz, a inaczej jak opowiadam. To jest książka. Fajnie się ją czyta i fajnie jest napisana, ale to jest ciągle książka

— dodał.

W przeszłości problemem „Grosika” było uzależnienie od hazardu, do którego przyznał się były gracz Stade Rennais. Prawdopodobnie do tego odniósł się „Lewy”.

Lewandowski w kadrze

Napastnik Barcelony odniósł się do sytuacji w kadrze oraz informacji, że część zawodników za nim nie przepadała.

W żadnej drużynie, w której ja byłem – nigdy nie było tak, że 25 zawodników się kochało. Są osoby, które się lubi, mniej lubi, są obojętne

— stwierdził.

Kapitan reprezentacji wyraził sprzeciw w stosunku do słów Kamila Glika, iż owijał sobie selekcjonerów wokół palca. Odniósł się także do jego relacji z byłym obrońcą reprezentacji.

Nie będę mówił o nim źle, nie mam z nim osobistych problemów. Wiem jednak, że przez swój sposób bycia i podejmowane decyzje osłabił reprezentację, ale nie mam mu tego za złe. Charakterologicznie jesteśmy inni. W żadnej drużynie nie jest tak, że wszyscy się kochają

— powiedział.

xyz/Rymanowski Live/X

