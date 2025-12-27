Wywiad Bogdana Rymanowskiego z Robertem Lewandowskim odbił się w świecie szerokim echem. Kapitan reprezentacji Polski opowiedział o relacjach w kadrze, Barcelonie, a także swojej przyszłości.
Barcelona i plany na przyszłość
Na dziś nie wiem, gdzie chciałbym grać, nie mam potrzeby, by się nad tym zastanawiać, przyjdzie czas […] Nie mam na razie nic, nie mam też presji wewnętrznej, że muszę zaraz zdecydować. Ja muszę to poczuć. Na dziś jeszcze tego nie poczułem
— powiedział.
Dodał, że temat transferu nie jest tym, o czym dyskutuje ze swoim managerem Pinim Zahavim:
Temat transferu, mojej przyszłości, ponieważ ja też nie wiem, gdzie chciałbym grać - idealnie się składa, że mogę to odkładać.
Lewandowski odmawia pożyczki Grosickiemu
W trakcie rozmowy poruszona została również sprawa, która znalazła się w książce dziennikarza sportowego Sebastiana Staszewskiego „Lewandowski prawdziwy”. Jest to nieautoryzowana biografia polskiego napastnika. Chodziło o prośbę Kamila Grosickiego sprzed kilku lat. Piłkarz Pogoni Szczecin zapytał Lewandowskiego, czy ten nie pożyczy mu pieniędzy.
Kamil, nie pożyczę ci tych pieniędzy. Nie chodzi o to, że je mam albo mógłbym. Wiem, że pożyczając ci te pieniądze, ja ci zaszkodzę
— relacjonował Lewandowski w wywiadzie.
Pożyczanie tych pieniędzy, wiedząc jaki jest background tego, danej sytuacji, w jakich latach to było, nie chciałem się przyczynić do tego, żeby jego problem się jeszcze pogłębił. W książce inaczej to brzmi jak przeczytasz, a inaczej jak opowiadam. To jest książka. Fajnie się ją czyta i fajnie jest napisana, ale to jest ciągle książka
— dodał.
W przeszłości problemem „Grosika” było uzależnienie od hazardu, do którego przyznał się były gracz Stade Rennais. Prawdopodobnie do tego odniósł się „Lewy”.
Lewandowski w kadrze
Napastnik Barcelony odniósł się do sytuacji w kadrze oraz informacji, że część zawodników za nim nie przepadała.
W żadnej drużynie, w której ja byłem – nigdy nie było tak, że 25 zawodników się kochało. Są osoby, które się lubi, mniej lubi, są obojętne
— stwierdził.
Kapitan reprezentacji wyraził sprzeciw w stosunku do słów Kamila Glika, iż owijał sobie selekcjonerów wokół palca. Odniósł się także do jego relacji z byłym obrońcą reprezentacji.
Nie będę mówił o nim źle, nie mam z nim osobistych problemów. Wiem jednak, że przez swój sposób bycia i podejmowane decyzje osłabił reprezentację, ale nie mam mu tego za złe. Charakterologicznie jesteśmy inni. W żadnej drużynie nie jest tak, że wszyscy się kochają
— powiedział.
