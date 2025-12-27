Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek przegrała z reprezentantką gospodarzy Wang Xinyu 2:6, 3:6 w swoim drugim meczu pokazowego turnieju World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. Wczoraj Polka ograła Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6:3, 6:3.
Świątek i Wang w oficjalnych meczach spotkały się dotychczas tylko raz. W 1/16 finału French Open w 2023 roku Polka zwyciężyła 6:0, 6:0. W Chinach musiała tym razem uznać wyższość rywalki, która zajmuje 57. miejsce w rankingu WTA.
Jutro Świątek ma wystąpić jeszcze w mikście razem z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem przeciwko Rybakinie i Rosjaninowi Andriejowi Rublowowi.
Prosto z Chin do Australii
Prosto z Chin Świątek poleci do Australii, gdzie 2 stycznia rozpocznie się turniej drużyn mieszanych United Cup. Polacy w grupie zmierzą się z Niemcami i Holandią. W składzie biało-czerwonych zapowiadany jest m.in. Hubert Hurkacz, który od miesięcy leczy kontuzję.
Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w bieżącym z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.
