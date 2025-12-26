Iga Świątek pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 6:3, 6:3 w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhen. Był to pierwszy występ Polki po blisko półtoramiesięcznej przerwie.
Wcześniej Szwajcarka Belinda Bencic wygrała z Chinką Xinyu Wang 4:6, 6:2, 10-5.
Jutro Świątek zagra z Wang, a w niedzielę ma wystąpić jeszcze w mikście razem z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem przeciwko Rybakinie i Rosjaninowi Andriejowi Rublowowi.
Udany rewanż!
Dziś wiceliderka światowego rankingu zrewanżowała się Rybakinie za porażkę 3 listopada w turnieju WTA Finals w Rijadzie (decydującego seta przegrała 0:6). Całe zawody zakończyły się zwycięstwem reprezentantki Kazachstanu, która na liście WTA awansowała na piąte miejsce.
Prosto z Chin Świątek poleci do Australii, gdzie 2 stycznia rozpocznie się turniej drużyn mieszanych United Cup. Polacy w grupie zmierzą się z Niemcami i Holandią. W składzie biało-czerwonych zapowiadany jest m.in. Hubert Hurkacz, który od miesięcy leczy kontuzję.
Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w bieżącym z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
