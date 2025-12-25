W wieku 72 lat zmarł były szkocki piłkarz John Robertson. Największe sukcesy odniósł w barwach Nottingham Forest, z którym w 1979 i 1980 roku wygrywał Puchar Europy, poprzednika obecnej Ligi Mistrzów. W 1980 zdobył bramkę w finale z Hamburgerem SV, zakończonym wynikiem 1:0.
O jego śmierci poinformował klub. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.
14 lat w barwach Nottingham Forest
W Nottingham spędził łącznie 14 lat. W barwach Forest rozegrał ponad 500 meczów. Również w 1979 roku klub zdobył Puchar Europy po wygranej w finale 1:0. Wówczas pokonał Malmoe, a Robertson zaliczył asystę przy golu Trevora Francisa.
Skrzydłowy na koncie ma też 28 występów i osiem goli w drużynie narodowej. Był w kadrze na mistrzostwa świata 1978 i 1982.
PAP/Tomasz Karpowicz
