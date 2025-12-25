R.I.P.

Nie żyje legenda Nottingham Forest. W wieku 72 lat zmarł John Robertson. W 1980 zdobył bramkę w finale Pucharu Europy

Nie żyje John Robertson / autor: Hans van Dijk for Anefo, CC BY-SA 3.0 NL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en>, via Wikimedia Commons
Nie żyje John Robertson / autor: Hans van Dijk for Anefo, CC BY-SA 3.0 NL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en>, via Wikimedia Commons

W wieku 72 lat zmarł były szkocki piłkarz John Robertson. Największe sukcesy odniósł w barwach Nottingham Forest, z którym w 1979 i 1980 roku wygrywał Puchar Europy, poprzednika obecnej Ligi Mistrzów. W 1980 zdobył bramkę w finale z Hamburgerem SV, zakończonym wynikiem 1:0.

O jego śmierci poinformował klub. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

14 lat w barwach Nottingham Forest

W Nottingham spędził łącznie 14 lat. W barwach Forest rozegrał ponad 500 meczów. Również w 1979 roku klub zdobył Puchar Europy po wygranej w finale 1:0. Wówczas pokonał Malmoe, a Robertson zaliczył asystę przy golu Trevora Francisa.

Skrzydłowy na koncie ma też 28 występów i osiem goli w drużynie narodowej. Był w kadrze na mistrzostwa świata 1978 i 1982.

PAP/Tomasz Karpowicz

