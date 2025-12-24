Piłkarze Napoli zdobyli dwa trofea w jednym roku kalendarzowym, pierwszy raz od 1990 roku. Wówczas po mistrzostwo i Superpuchar Włoch sięgnęła drużyna ze słynnym Diego Maradoną w składzie.
Superpuchar Włoch był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej. W półfinale Napoli pokonało AC Milan 2:0, a w finale wygrało z Bologną 2:0. „Azzurri” sięgnęli po to trofeum trzeci raz w historii. Wcześniej dokonali tego w 1990 i w 2014 roku.
Trener Antonio Conte zdobył mistrzostwo Włoch w swoim pierwszym sezonie w Napoli. W poniedziałek sięgnął po drugie trofeum. Prezes klubu Aurelio De Laurentiis jest przekonany, że pod wodzą włoskiego szkoleniowca Napoli będzie odnosić kolejne sukcesy.
„Conte to maestro”
Conte to maestro, więc nie potrzebował wiele czasu, żeby zadomowić się tu jako zwycięzca. Zdobyliśmy dwa trofea w jednym roku kalendarzowym, pierwszy raz od czasów Maradony. Mówię kibicom: „marzcie dalej”
— oświadczył De Laurentiis w wywiadzie dla Mediaset po zwycięstwie w Superpucharze.
Piłkarze Napoli tuż po świętach Bożego Narodzenia wrócą do rywalizacji w Serie A. W niedzielę obrońcy tytułu zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Cremonese. Obecnie zajmują trzecie miejsce w lidze włoskiej. Tracą dwa punkty do prowadzącego Interu oraz jeden do Milanu.
Kibice Napoli liczą na kontynuację dobrej passy Davida Neresa. Brazylijski skrzydłowy strzelił trzy z czterech goli Napoli w rozgrywkach Superpucharu oraz zdobył trzy bramki w ostatnich czterech ligowych meczach.
Bliski powrotu do gry jest Romelu Lukaku, który 14 sierpnia naderwał mięsień uda w lewej nodze podczas sparingu z Olympiakosem Pireus (2:1). Belgijski napastnik był już na ławce rezerwowych w meczach Superpucharu Włoch. Natomiast od dwóch miesięcy w drużynie Napoli niezdolny do gry jest inny Belg - Kevin de Bruyne, który 25 października w ligowym meczu z Interem (3:1) doznał kontuzji ścięgna udowego. Jak dotąd Conte znalazł sposób na przezwyciężenie przeciwności losu, a jego drużyna w tym sezonie może zdobyć kolejne trofea.
Piłkarze Napoli wrócili z Arabii Saudyjskiej pełni radości. W gorszych nastrojach są gracze Interu, w którym występuje reprezentant Polski, Piotr Zieliński. „Nerazzurri” w półfinale Superpucharu Włoch przegrali z Bologną po rzutach karnych. W niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Atalantą w derbach Lombardii. W Bergamo czeka ich trudne zadanie, gdyż drużyna Nicoli Zalewskiego wygrała trzy ostatnie mecze - z Chelsea Londyn (2:1) w Lidze Mistrzów oraz z Cagliari (2:1) i Genoą (1:0) w Serie A.
