Reprezentacja Polski zakończy rok na 31. miejscu rankingu FIFA, który w grudniowym notowaniu nie przyniósł większych zmian - liderem pozostaje Hiszpania.
Od poprzedniego notowania 19 listopada nie zaszły żadne istotne zmiany z uwagi na brak meczów drużyn narodowych. Dotyczyły one jedynie zespołów afrykańskich, szykujących się do mistrzostw kontynentu, które wczoraj rozpoczęły się w Maroku.
W czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem biało-czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Taki sam status mają 18. Japonia i 40. Tunezja.
Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 28. Ukraina i 43. Szwecja.
Kolejne notowanie zaplanowano na 19 stycznia 2026.
Ranking FIFA
Czołówka rankingu FIFA - stan na 22 grudnia 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):
1 (1) Hiszpania 1877,18
2 (2) Argentyna 1873,33
3 (3) Francja 1870,00
4 (4) Anglia 1834,12
5 (5) Brazylia 1760,46
6 (6) Portugalia 1760,38
7 (7) Holandia 1756,27
8 (8) Belgia 1730,71
9 (9) Niemcy 1724,15
10 (10) Chorwacja 1716,88
…
18 (18) Japonia 1650,12
28 (28) Ukraina 1557,47
31 (31) Polska 1532,04
40 (41) Tunezja 1494,86
43 (43) Szwecja 1487,13
63 (61) Albania 1401,07
Adam Bąkowski/PAP
