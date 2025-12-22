Ranking FIFA na koniec roku. Polska utrzymała pozycję. Hiszpania znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia

FIFA opublikowała ranking drużyn narodowych. Na zdjęciu zawodnicy Maroka podczas Mistrzostw Afryki
FIFA opublikowała ranking drużyn narodowych. Na zdjęciu zawodnicy Maroka podczas Mistrzostw Afryki / autor: PAP/EPA

Reprezentacja Polski zakończy rok na 31. miejscu rankingu FIFA, który w grudniowym notowaniu nie przyniósł większych zmian - liderem pozostaje Hiszpania.

Od poprzedniego notowania 19 listopada nie zaszły żadne istotne zmiany z uwagi na brak meczów drużyn narodowych. Dotyczyły one jedynie zespołów afrykańskich, szykujących się do mistrzostw kontynentu, które wczoraj rozpoczęły się w Maroku.

W czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem biało-czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Taki sam status mają 18. Japonia i 40. Tunezja.

Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 28. Ukraina i 43. Szwecja.

Kolejne notowanie zaplanowano na 19 stycznia 2026.

Ranking FIFA

Czołówka rankingu FIFA - stan na 22 grudnia 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

1  (1) Hiszpania 1877,18

2  (2) Argentyna 1873,33

3  (3) Francja 1870,00

4  (4) Anglia 1834,12 

5  (5) Brazylia 1760,46

6  (6) Portugalia 1760,38

7  (7) Holandia 1756,27 

8  (8) Belgia 1730,71 

9  (9) Niemcy 1724,15

10  (10) Chorwacja 1716,88

18  (18) Japonia 1650,12

28  (28) Ukraina 1557,47

31  (31) Polska 1532,04

40  (41) Tunezja 1494,86

43  (43) Szwecja 1487,13

63  (61) Albania 1401,07

Adam Bąkowski/PAP

