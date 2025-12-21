Przewodnicząca MKOL Kirsty Coventry otrzymała list wystosowany przez państwa bałtyckie. Wspólna wiadomość jest znakiem protestu przeciwko dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do uczestnictwa w międzynarodowych zawodach.
Zdecydowanie się sprzeciwiamy wszelkim decyzjom, które mają umożliwić sportowcom reprezentującym Rosję lub Białoruś rywalizowanie pod flagami narodowymi, z hymnami i w barwach lub w strojach narodowych oraz startów w zawodach drużynowych, dopóki trwa agresja wobec Ukrainy
— napisali w liście do szefowej MKOl Kersti Kaljulaid z Estonii, Raimonds Lazdins z Łotwy i Daina Gudzineviciute z Litwy.
Zwrócili również uwagę, że Rosja i Białoruś instrumentalnie wykorzystują sport do rozpowszechniania propagandy państwowej.
Jesteśmy głęboko przekonani, że wiarygodność ideału olimpijskiego zależy od konsekwentnej obrony pokoju, godności ludzkiej i poszanowania prawa międzynarodowego. Neutralność polityczna nigdy nie może zastąpić odpowiedzialności moralnej
— kontynuowali prezesi komitetów olimpijskich krajów bałtyckich.
Sport musi pozostać drogą nadziei, ale nigdy nie może stać się narzędziem normalizacji lub ukrywania wojny
— dodali.
MKOL luzuje obostrzenia względem Rosji i Białorusi
11 grudnia MKOl opowiedział się za cofnięciem wszelkich restrykcji wobec młodych sportowców z Rosji i Białorusi oraz zalecił światowym federacjom, aby zezwoliły zawodnikom niższych kategorii wiekowych z tych państw występy w imprezach nie jako sportowcom neutralnym, ale reprezentantom swoich krajów.
Po Szczycie Olimpijskim w Lozannie podkreślono, że każdy posiada fundamentalne prawo dostępu do sportu bez politycznych barier.
Jednocześnie zaznaczono, że wdrożenie tych rekomendacji na pewno potrwa, choć MKOl spodziewa się, że będą obowiązywać już w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Dakarze.
Jednocześnie utrzymano w mocy zasady dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do zawodów seniorskich, ustalone 28 marca 2023 roku. Obecnie sportowcy z krajów, które w lutym 2022 roku zaatakowały zbrojnie Ukrainę i działanie wojenne prowadzą do dziś, mogą uczestniczyć tylko w niektórych międzynarodowych zawodach, do tego w ograniczonym zakresie. W zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 we Włoszech, mogą startować tylko w neutralnych barwach i po udowodnieniu, że nie popierają inwazji na Ukrainę oraz nie są związani ze służbami bezpieczeństwa Rosji i Białorusi.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/748813-wspolny-list-krajow-baltyckich-do-mkol-ws-rosji-i-bialorusi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.