Wspólny list krajów bałtyckich do MKOL ws. sportowców z Rosji i Białorusi. "Sport nie może stać się narzędziem ukrywania wojny"

  • Sport
  • opublikowano:
Logo Igrzysk Olimpijskich symbolizujące kontynenty na świecie / autor: Fratria
Logo Igrzysk Olimpijskich symbolizujące kontynenty na świecie / autor: Fratria

Przewodnicząca MKOL Kirsty Coventry otrzymała list wystosowany przez państwa bałtyckie. Wspólna wiadomość jest znakiem protestu przeciwko dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do uczestnictwa w międzynarodowych zawodach.

Zdecydowanie się sprzeciwiamy wszelkim decyzjom, które mają umożliwić sportowcom reprezentującym Rosję lub Białoruś rywalizowanie pod flagami narodowymi, z hymnami i w barwach lub w strojach narodowych oraz startów w zawodach drużynowych, dopóki trwa agresja wobec Ukrainy

— napisali w liście do szefowej MKOl Kersti Kaljulaid z Estonii, Raimonds Lazdins z Łotwy i Daina Gudzineviciute z Litwy.

Zwrócili również uwagę, że Rosja i Białoruś instrumentalnie wykorzystują sport do rozpowszechniania propagandy państwowej.

Jesteśmy głęboko przekonani, że wiarygodność ideału olimpijskiego zależy od konsekwentnej obrony pokoju, godności ludzkiej i poszanowania prawa międzynarodowego. Neutralność polityczna nigdy nie może zastąpić odpowiedzialności moralnej

— kontynuowali prezesi komitetów olimpijskich krajów bałtyckich.

Sport musi pozostać drogą nadziei, ale nigdy nie może stać się narzędziem normalizacji lub ukrywania wojny

— dodali.

MKOL luzuje obostrzenia względem Rosji i Białorusi

11 grudnia MKOl opowiedział się za cofnięciem wszelkich restrykcji wobec młodych sportowców z Rosji i Białorusi oraz zalecił światowym federacjom, aby zezwoliły zawodnikom niższych kategorii wiekowych z tych państw występy w imprezach nie jako sportowcom neutralnym, ale reprezentantom swoich krajów.

Po Szczycie Olimpijskim w Lozannie podkreślono, że każdy posiada fundamentalne prawo dostępu do sportu bez politycznych barier.

Jednocześnie zaznaczono, że wdrożenie tych rekomendacji na pewno potrwa, choć MKOl spodziewa się, że będą obowiązywać już w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Dakarze.

Jednocześnie utrzymano w mocy zasady dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do zawodów seniorskich, ustalone 28 marca 2023 roku. Obecnie sportowcy z krajów, które w lutym 2022 roku zaatakowały zbrojnie Ukrainę i działanie wojenne prowadzą do dziś, mogą uczestniczyć tylko w niektórych międzynarodowych zawodach, do tego w ograniczonym zakresie. W zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 we Włoszech, mogą startować tylko w neutralnych barwach i po udowodnieniu, że nie popierają inwazji na Ukrainę oraz nie są związani ze służbami bezpieczeństwa Rosji i Białorusi.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych