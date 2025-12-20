Kacper Tomasiak zajął 13. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc.
Do finałowej serii skoków w Engelbergu zakwalifikowało się trzech Polaków. Oprócz 13. miejsca Tomasiaka, Piotr Żyła zajął 17. pozycję, a Kamil Stoch 22.
Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot - 122 m i 44. Dawid Kubacki - 118,5 m.
Dominator Prevc
To już piąty z rzędu triumf w konkursie Pucharu Świata Prevca. Drugi był Niemiec Felix Hoffmann, a trzeci Japończyk Ren Nikaido.
Prowadzący po pierwszej serii Japończyk Ryoyu Kobayashi w finale miał słabszy skok i ostatecznie był szósty.
Robert Knap/PAP
