Tomasiak najlepszy spośród skaczących w Engelbergu Polaków. Dominatorem znów został Słoweniec Domen Prevc

Kacper Tomasiak wzbija się w powietrze podczas skoku na zawodach Pucharu Świata w Engelbergu w Szwajcarii. / autor: PAP/EPA/PHILIPP SCHMIDLI
Kacper Tomasiak zajął 13. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc.

Do finałowej serii skoków w Engelbergu zakwalifikowało się trzech Polaków. Oprócz 13. miejsca Tomasiaka, Piotr Żyła zajął 17. pozycję, a Kamil Stoch 22.

Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot - 122 m i 44. Dawid Kubacki - 118,5 m.

Dominator Prevc

To już piąty z rzędu triumf w konkursie Pucharu Świata Prevca. Drugi był Niemiec Felix Hoffmann, a trzeci Japończyk Ren Nikaido.

Prowadzący po pierwszej serii Japończyk Ryoyu Kobayashi w finale miał słabszy skok i ostatecznie był szósty.

Robert Knap/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl

