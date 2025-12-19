Stało się! Marek Papszun oficjalnie trenerem Legii Warszawa. "Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Kibice zasługują na dużo więcej"

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty - podkreślił Marek Papszun podczas oficjalnej prezentacji w roli trenera Legii Warszawa. 51-latek, który do tej pory prowadził Raków Częstochowa, podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28.

Dziękuję pionowi sportowemu za zaufanie oraz cierpliwość i determinację. Cieszę się, że mogę tu być. Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii. W Warszawie się urodziłem. Tu się wychowałem i jestem bardzo związany z tym miastem

— oświadczył Papszun.

Kibice zasługują na dużo więcej”

Legia jest w trudnej sytuacji, gdy po rundzie jesiennej zajmuje dopiero 17. miejsce w ekstraklasie. Odpadła już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji.

Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Kibice zasługują na dużo więcej. Musimy odzyskać ich zaufanie

— dodał trener.

Adam Stankiewicz/PAP/X

