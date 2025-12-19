Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty - podkreślił Marek Papszun podczas oficjalnej prezentacji w roli trenera Legii Warszawa. 51-latek, który do tej pory prowadził Raków Częstochowa, podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28.
Dziękuję pionowi sportowemu za zaufanie oraz cierpliwość i determinację. Cieszę się, że mogę tu być. Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii. W Warszawie się urodziłem. Tu się wychowałem i jestem bardzo związany z tym miastem
— oświadczył Papszun.
„Kibice zasługują na dużo więcej”
Legia jest w trudnej sytuacji, gdy po rundzie jesiennej zajmuje dopiero 17. miejsce w ekstraklasie. Odpadła już z Pucharu Polski i Ligi Konferencji.
Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Kibice zasługują na dużo więcej. Musimy odzyskać ich zaufanie
— dodał trener.
CZYTAJ TAKŻE:
— Liga Konferencji UEFA. Przed nami decydujące starcia. Jak poradzą sobie polskie kluby? Legia Warszawa gra tylko o „pietruszkę”
— Piłkarze Rakowa Częstochowa zameldowali się w 1/8 finału Ligi Konferencji. W barażach o tę rundę zagrają Lech Poznań i Jagiellonia
Adam Stankiewicz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/748692-stalo-sie-marek-papszun-oficjalnie-trenerem-legii-warszawa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.