Piłkarze Rakowa Częstochowa po wyjazdowym zwycięstwie nad Omonią Nikozja 1:0 awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji. W barażach o tę rundę zagrają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już wcześniej było pewne, że odpadnie Legia. Warszawski klub pokonał w czwartek Lincoln Red Imps 4:1.

Raków zajął drugie miejsce w ogólnej, 36-zespołowej tabeli z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach.

Lech, który wygrał w czwartek na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 2:1, uplasował się na 11. pozycji - 10 pkt, a Jagiellonia - po remisie w Holandii z AZ Alkmaar 0:0 - zajęła 17. lokatę z dziewięcioma punktami.

Piłkarze Legii, którzy grali na Łazienkowskiej z Lincoln Red Imps z Gibraltaru już tylko o honor, ostatecznie zakończyli fazę ligową na 28. miejscu z sześcioma „oczkami”.

Osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli LK zagra bezpośrednio w 1/8 finału, a zespoły, które zajęły miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostały wyeliminowane.

