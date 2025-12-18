33-letni ekwadorski piłkarz Mario Pineida został zastrzelony - poinformowała lokalna policja. To zawodnik grającego w ekwadorskiej ekstraklasie klubu Barcelona de Guayaquil i były reprezentant kraju.
Śmierć Pineidy potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ekwadoru, nie podając przy tym szczegółów. Klub piłkarza w oświadczeniu poinformował, że kibice są zasmuceni tragicznym zdarzeniem.
W strzelaninie zginęła jeszcze jedna osoba, której tożsamość nie została ujawniona przez policję, a kolejna została ranna. Do zdarzenia doszło w regionie Samanes na północnym krańcu Guayaquil, 265 kilometrów na południowy zachód od stolicy Quito.
Pineida rozegrał osiem meczów w reprezentacji Ekwadoru, ale nie był w składzie, który awansował na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Jego ostatni mecz w kadrze miał miejsce podczas Copa America w 2021 roku, gdy był rezerwowym w spotkaniu fazy grupowej z Brazylią.
Kariera Mario Pineidy
Pochodzący z Santo Domingo piłkarz rozpoczął karierę w Independiente del Valle, gdzie grał w latach 2010-2015. Następnie w 2016 roku przeniósł się do klubu z nadmorskiego miasta Guayaquil i wywalczył z nim dwa tytuły mistrzowskie. Obrońca miał również krótki epizod w brazylijskim Fluminense w 2022 roku.
Ekwador notuje jeden z najbardziej brutalnych okresów w historii, z ponad dziewięcioma tysiącami zabójstw w tym roku, jak podaje Ekwadorskie Obserwatorium Przestępczości Zorganizowanej. W listopadzie 16-letni piłkarz Independiente del Valle zginął od zabłąkanej kuli, również w Guayaquil. Dwa miesiące wcześniej Maicol Valencia i Leandro Yepez, obaj piłkarze Exapromo Costa, oraz Jonathan Gonzalez zginęli od ran postrzałowych.
Adam Stankiewicz/PAP
