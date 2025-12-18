Wstrząsające! Znany piłkarz został zastrzelony na ulicy. To reprezentant Ekwadoru, wystąpił w Copa America

  • Sport
  • opublikowano:
autor: Wikimedia Commons/Eduardomorenoec/CC BY-SA 4.0
autor: Wikimedia Commons/Eduardomorenoec/CC BY-SA 4.0

33-letni ekwadorski piłkarz Mario Pineida został zastrzelony - poinformowała lokalna policja. To zawodnik grającego w ekwadorskiej ekstraklasie klubu Barcelona de Guayaquil i były reprezentant kraju.

Śmierć Pineidy potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ekwadoru, nie podając przy tym szczegółów. Klub piłkarza w oświadczeniu poinformował, że kibice są zasmuceni tragicznym zdarzeniem.

W strzelaninie zginęła jeszcze jedna osoba, której tożsamość nie została ujawniona przez policję, a kolejna została ranna. Do zdarzenia doszło w regionie Samanes na północnym krańcu Guayaquil, 265 kilometrów na południowy zachód od stolicy Quito.

Pineida rozegrał osiem meczów w reprezentacji Ekwadoru, ale nie był w składzie, który awansował na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Jego ostatni mecz w kadrze miał miejsce podczas Copa America w 2021 roku, gdy był rezerwowym w spotkaniu fazy grupowej z Brazylią.

Kariera Mario Pineidy

Pochodzący z Santo Domingo piłkarz rozpoczął karierę w Independiente del Valle, gdzie grał w latach 2010-2015. Następnie w 2016 roku przeniósł się do klubu z nadmorskiego miasta Guayaquil i wywalczył z nim dwa tytuły mistrzowskie. Obrońca miał również krótki epizod w brazylijskim Fluminense w 2022 roku.

Ekwador notuje jeden z najbardziej brutalnych okresów w historii, z ponad dziewięcioma tysiącami zabójstw w tym roku, jak podaje Ekwadorskie Obserwatorium Przestępczości Zorganizowanej. W listopadzie 16-letni piłkarz Independiente del Valle zginął od zabłąkanej kuli, również w Guayaquil. Dwa miesiące wcześniej Maicol Valencia i Leandro Yepez, obaj piłkarze Exapromo Costa, oraz Jonathan Gonzalez zginęli od ran postrzałowych.

Adam Stankiewicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych