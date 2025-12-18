WIDEO

Tego jeszcze nie było! Prawdziwie "świąteczna" atmosfera w NHL. Podczas bójki hokeistów puszczono utwór... "Feliz Navidad"

Bijącym się hokeistom NHL puszczono świąteczny utwór / autor: PAP/EPA
Liga NHL słynie nie tylko z najlepszych hokejowych meczów na świecie. Pojedynki amerykańskich i kanadyjskich drużyn często okraszane są też… bójkami zawodników na pięści. Tym razem doszło do nietypowej sytuacji. Awantura pomiędzy zawodnikami Boston Bruins i Utah Mammoth miała… świąteczny podkład muzyczny.

Spotkanie Boston Bruins z Utah Mammoth zakończył się wynikiem 4:1 dla zespołu ze stanu Massachusetts. Mecz obfitował jednak nie tylko w bramki.

Bójka między zawodnikami

W pewnym momencie spotkania doszło do poważnej sprzeczki między zawodnikami obu drużyn. Nieporozumienia przerodziły się w bójkę między hokeistami.

Jak słyszymy na nagraniu, które udostępniono w serwisie X, obsługa hali, w której odbywał się mecz zadbała o… oprawę muzyczną dla wydarzenia. W trakcie bójki hokeistów z głośników puszczono utwór „Feliz Navidad” autorstwa José Feliciano.

