Liga NHL słynie nie tylko z najlepszych hokejowych meczów na świecie. Pojedynki amerykańskich i kanadyjskich drużyn często okraszane są też… bójkami zawodników na pięści. Tym razem doszło do nietypowej sytuacji. Awantura pomiędzy zawodnikami Boston Bruins i Utah Mammoth miała… świąteczny podkład muzyczny.
Spotkanie Boston Bruins z Utah Mammoth zakończył się wynikiem 4:1 dla zespołu ze stanu Massachusetts. Mecz obfitował jednak nie tylko w bramki.
Bójka między zawodnikami
W pewnym momencie spotkania doszło do poważnej sprzeczki między zawodnikami obu drużyn. Nieporozumienia przerodziły się w bójkę między hokeistami.
Jak słyszymy na nagraniu, które udostępniono w serwisie X, obsługa hali, w której odbywał się mecz zadbała o… oprawę muzyczną dla wydarzenia. W trakcie bójki hokeistów z głośników puszczono utwór „Feliz Navidad” autorstwa José Feliciano.
