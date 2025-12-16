Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain zwyciężył w plebiscycie FIFA The Best na najlepszego piłkarza 2025 roku na świecie. Wśród kobiet najlepsza była po raz trzeci z rzędu Hiszpanka Aitana Bonmati. Polacy nie zostali wyróżnieni w żadnej kategorii.
Dembele zdobył z PSG poczwórną koronę: triumfował w Lidze Mistrzów, krajowej ekstraklasie, Pucharze Francji i Superpucharze Francji.
Obecnie kontuzjowana Bonmati, która do gry wróci dopiero za kilka miesięcy, była z kolei z Barceloną najlepsza w ekstraklasie, Pucharze Hiszpanii i Superpucharze Hiszpanii. W sezonie 2024/25 osiągała te sukcesy wraz m.in. z Ewą Pajor. Polka także była nominowana do nagrody FIFA, ale nie znalazła się w czołowej trójce.
Zwycięzców większości kategorii plebiscytu wyłoniły liczące się w równym stopniu głosowania kibiców, kapitanów i selekcjonerów męskich i kobiecych drużyn narodowych oraz przedstawicieli mediów.
Nagroda FIFA dla najlepszego piłkarza roku na świecie przyznawana jest od 1991 roku. W 2020 i 2021 roku odbierał ją Robert Lewandowski. W latach 2010-2015 plebiscyt połączył się ze Złotą Piłką magazynu „France Football”, ale obecnie znów są to osobne plebiscyty.
